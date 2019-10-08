Розкішна фата, діамантова обручка і солодкі поцілунки: Гейлі Бібер показала нові фото з весілля

Відомий співак Джастін Бібер і популярна модель Гейлі Болдвін зіграли весілля тиждень тому, 30 вересня. Кілька кадрів від папараці та селфі від молодят – це все, що бачили їхні фанати в день одруження. Проте, схоже, винуватці свята відпочили від привітань і готові ділитися детальнішими моментами зворушливого дійства.

Завидна наречена поділилася приголомшливими світлинами з весілля на своїй сторінці в інстаграмі. На свіжих фото можна детально розгледіти її справжній весільний образ, адже перед початком святкування Гейлі Бібер потрапила в об'єктиви папараці у білій мінісукні та без фати.

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Однак Гейлі не змогла відмовитися від традиційного образу нареченої. Розкішну та водночас елегантну сукню у стилі "рибки" для американської моделі пошив модельєр Вірджил Абло, який є креативним директором бренду Off-White, а також художнім керівником чоловічого одягу марки Louis Vuitton.

Вірджіл Абло, спасибі за те, що втілив у життя мої задуми і створив сукню моєї мрії,

– написала Гейлі Бібер під фото.

Що цікаво, на розкішній фаті нареченої був надпис, що в перекладі на українську означає "доки смерть не розлучить нас". Такий жест був доволі несподіваним, проте досить романтичним. А от наречений з'явився перед гостями у традиційному чорному смокінгу від французького дому моди CELINE.

Також Гейлі Бібер опублікувала фото, на якому вони з Джастіном пристрасно цілують один одного, і не втратила можливості похизуватися їхніми обручками. Модель обрала кільце від Tiffany & Co., оздовблене діамантами, а її чоловік віддав перевагу класичному варіантові ювелірного виробу.



Джастін та Гейлі Бібери / Instagram / @haileybieber



Обручки Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін / Instagram / @haileybieber



Джастін та Гейлі Бібери / Instagram / @haileybieber

Джастін Бібер також поділився кількома фото, проте він віддав перевагу кольоровим знімкам.