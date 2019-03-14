Розкішна Наталі Портман прикрасила обкладинку французького глянцю: ніжні фото

37-річна голлівудська акторка Наталі Портман знялася для обкладинки французького журналу Marie Claire. Зірка постала у квітневому номері в легкому образі, одягнувши вбрання з нової колекції Dior.

Голлівудська акторка Наталі Портман стала обличчям французького квітневого випуску глянцю Marie Claire. Перед камерами 37-річна знаменитість позувала у легкому вбранні від бренду Dior, амбасадором (представником) якого вона є вже декілька років.

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До слова, Наталі Портман також є обличчям лінійки косметичних засобів і парфумів. Для весняної зйомки актриса обрала декілька вбрань в одній кольоровій гамі.

Так, на обкладинці журналу зірка постала у білій довгій сукні. Зйомка, фотографом якої була Camilla Armbrust, відбувалася на природі, на фоні виднілися зелені галявини та красиві пальми. На інших знімках вона позувала у кофті пастельних кольорів та напівпрозорій спідниці, крізь яку просвічувалась білизна.



Наталі Портман / Instagram / @the_red_artist