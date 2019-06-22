Розкішна Пенелопа Крус прикрасила обкладинку глянцю та розповіла про свій шлюб

Голлівудська акторка Пенелопа Крус у 45 років може похизуватись світовою славою та приголомшливою фігурою. Днями вона з'явилась у новому випуску журналу Tatler, де не тільки знялась у фотосесії, але й відверто пояснила, чому уникає розмов про свій шлюб з актором Хав'єром Бардемом.

Під час Каннського кінофестивалю, який завершився у Франції 25 травня, Пенелопа Крус була однією з найяскравіших зірок. На світському заході акторка презентувала новий фільм "Біль і слава" (Dolor y gloria) та брала участь у низці зустрічей. Попри насичені будні Пенелопа Крус погодилась стати зіркою нового випуску журналу Tatler.

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Не уникнула знаменитість одного з найбільш популярних тем у ЗМІ – її шлюбу з Хав'єром Бардемом. Пара офіційно одружилась у 2010 році та досі не розповідає деталей свого приватного життя. В інтерв'ю Пенелопа Крус пояснила, що не хоче говорити про рідних, оскільки має особливу домовленість зі своїм чоловіком.

Десять років тому ми з Хав'єром прийняли по-справжньому хороше для нас рішення. Ми домовилися не говорити про наші стосунки. Було б дивно вчинити інакше. Я просто не можу,

– зізналась Пенелопа Крус.



Пенелопа Крус знялась для глянцю / Tatler

Водночас акторка залюбки поговорила на актуальну для неї тему – гендерну нерівність. Пенелопа Крус розповіла, що виступає за активну боротьбу із незрозумілими шаблонами у суспільстві.

"Навколо теми жіночого організму дуже багато табу. Думаю, це рівносильно неповазі. Який зв'язок між гормонами і повагою? Зв'язок є. Коли ви вимовляєте за обіднім столом слова "післяпологова депресія" або "менопауза", всі починають нервувати. У суспільстві не прийнято говорити про це. І мене це злить", – заявила вона.

Для глянцю Пенелопа Крус знялась в ефектній фотосесії. Акторка приміряла досить зухвалий образ – шкіряну куртку та чорне боді. Виглядала Пенелопа, як завжди, розкішно.



Акторка Пенелопа Крус / Tatler



Розкішна Пенелопа Крус / Tatler

Що відомо про шлюб Пенелопи Крус?

Романтична історія кохання Пенелопи Крус та Хав'єра Бардема бере початок із 1992 року, коли запальні актори зіграли головні ролі у фільмі "Шинка, шинка". Тоді зірці було всього 18 років, а її майбутньому чоловіку – 23. Роман знаменитості не закрутили, зайнявшись розбудовою своєї кар'єри в Голлівуді.



У 2008 році Пенелопа та Хав'єр вдруге зійшлись на знімальному майданчику. Зігравши у фільмі "Вікі Крістіна Барселона", за який акторка отримала Оскар, між знаменитостями спалахнули почуття. Вже у 2010-му Пенелопа Крус та Хав'єр Бардем таємно одружились, запросивши на церемонію тільки найближчих родичів та друзів. Наразі голлівудське подружжя веде досить скромне життя і виховує двох дітей – 8-річного Лео та 5-річну Луну.