Розкішна Пенелопа Крус з колегою Антоніо Бандерасом вразили виходом на червоній доріжці Канн

Знамениті іспанські актори Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас прибули до Франції на масштабний кінофестиваль. Зірки представляли фільм "Біль і слава", у якому зіграли головні ролі. Так, іспанським селебріті вдалося зачарувати червону доріжку Каннського фестивалю.

Каннський фестиваль проходить у Франції вже близько тижня і щодня зірки все більше вражають своїми новими виходами, для яких обирають креативні, розкішні або ж елегантні вбрання. Пенелопа Крус завжди віддає перевагу змішаним стилям, завдяки чому ніколи не залишаєтсья непоміченою.

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58-річний Антоніо Бандерас та 45-річна Пенелопа Крус представляли новий фільм "Біль і слава" (Dolor y gloria), над яким працював знаменитий режисер Педро Альмодовар.

На фотозустрічі актори, які зіграли головні ролі у стрічці, з'явилися у красивих образах. Пенелопа Крус обрала асиметричну міді-сукню в темних відтінках, а доповнила образ діамантовими довгастими сережками та чорними босоніжками. А її супутник одягнув білі штани, кофту подібну до тільника, а поверх джинсову куртку. Колеги з задоволенням позували перед камерами і багато обіймалися.



Пенелопа Крус і Антоніо Бандерас / Getty Images Пенелопа Крус і Антоніо Бандерас / Getty Images