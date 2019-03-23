Розкішна Розі Хантінгтон-Уайтлі похизувалася фігурою в рекламі купальників: пікантні кадри

31-річна англійська модель Розі Хантінгтон-Уайтлі представила власну колекцію купальних костюмів, яку створила спільно з брендом Marc & Spencer. Однак зірка не довірила нікому представляти свої пляжні вбрання, тому сама постала у сексуальній зйомці на березі океану.

Днями Розі Хантінгтон-Уайтлі представила перший результат співпраці з популярним брендом Marc & Spencer. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімки в закритому купальнику в стилі 90-х. Після цього модель вирішила не розтягувати задоволення і презентувала багато інших моделей, які ефектно підкреслюють її струнку фігуру.

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У своїй колекції Розі представила купальні костюми в квіткових принтах, які виглядають дуже ніжно, але водночас глибокі декольте додають неабиякої сексуальності. Також 31-річна модель позувала у чорному пляжному вбранні, бюстгальтер якого пошитий у формі топа. Екзотична фотосесія, у якій знялася Розі Хантінгтон-Уайтлі зачарувала її шанувальників, які залишали чимало компліментів під її знімками.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw