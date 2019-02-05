Розкішна Сальма Хайєк відвідала церемонію The Globe de Cristal Awards в Парижі: ефектні фото

Щорічна церемонія вручення премій The Globe de Cristal Awards традиційно відбулася в Парижі напередодні. На світський захід завітала 52-річна продюсерка Сальма Хайєк.

Для зірок, які будь-яким чином причетні до мистецьких чи культурних досягнень, перший понеділок лютого став насиченим і продуктивним. Напередодні, 4 лютого, в Парижі відбулася щорічна церемонія нагородження The Globes de Cristal Awards (Кришталевий глобус,– 24 канал).

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На червону доріжку вийшла 52-річна телевізійна продюсерка Сальма Хайєк в чорній вечірній сукні до п'ят. Родзинкою плаття була рожева вставка посередині, яка від поясу утворювала красиві рюші. Тонку талію продюсерки підкреслював тонкий пояс зі світлих каменів. Телезірка доповнила свій образ чорним клатчем і діамантовими прикрасами. У її вухах були подовгасті сережки, а на руках масивні персні. Волосся Сальми Хайєк як завжди було акуратно вкладене і злегка підкручене. Очі вона підвела темними тінями, а губи ніжно-рожевою помадою.



Сальма Хайєк / Getty Images



Сальма Хайєк / Getty Images