Розкішна та елегантна: королева Іспанії продемонструвала два стильних образи

Королева Іспанії 46-річна Летиція з чоловіком Філіпом VI відвідали з офіційним візитом Марокко. Подорож стала чудовою нагодою для іспанської журналістки вкотре підтвердити свій статус ікони стилю.

Спершу, коли королівське подружжя покидало Іспанію, Летиція вийшла у скромній сірій сукні, яку доповнила чорними човниками від Magrit і клатчем від Boss у тон.

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Королева Летиція і Філіп VI​ / Getty Images



Королева Летиція і Філіп VI​ / Getty Images



Королева Летиція і Філіп VI​ / Getty Images

Після перельоту королівське подружжя відвідало урочистий прийом у короля Марокко Мохаммеда VI. Для виходу Летиці приміряла білосніжну довгу сукню з мереживною обробкою від Varela. Її образ завершував блискучий клатч від того ж бренду і білі босоніжки на високих підборах від Magrit.



Королева Летиція і Філіп VI​ / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images