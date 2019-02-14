Розкішна та елегантна: королева Іспанії продемонструвала два стильних образи

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Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

Королева Іспанії 46-річна Летиція з чоловіком Філіпом VI відвідали з офіційним візитом Марокко. Подорож стала чудовою нагодою для іспанської журналістки вкотре підтвердити свій статус ікони стилю.

Спершу, коли королівське подружжя покидало Іспанію, Летиція вийшла у скромній сірій сукні, яку доповнила чорними човниками від Magrit і клатчем від Boss у тон.

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Королева Летиція і Філіп VI​ / Getty Images


Королева Летиція і Філіп VI​ / Getty Images


Королева Летиція і Філіп VI​ / Getty Images

Після перельоту королівське подружжя відвідало урочистий прийом у короля Марокко Мохаммеда VI. Для виходу Летиці приміряла білосніжну довгу сукню з мереживною обробкою від Varela. Її образ завершував блискучий клатч від того ж бренду і білі босоніжки на високих підборах від Magrit.


Королева Летиція і Філіп VI​ / Getty Images


Королева Летиція / Getty Images


Королева Летиція / Getty Images


Королева Летиція / Getty Images


Королева Летиція  / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Марокко
Джерело: 24 канал
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