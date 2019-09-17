Розкішна Вікторія Бекхем знялася для обкладинки глянцю і розповіла про свої зморшки

Британська ікона стилю і одна з найпопулярніших дизайнерок сучасності Вікторія Бекхем вже давно підкорила фешн-індустрію, тому тепер вирішила реалізувати себе в галузі краси. Ексучасниця гурту Spice Girls знялася для обкладинки журналу, продемонструвавши різні б'юті образи.

На своєму показі на лондонському тижні моди Вікторія Бекхем представила не лише нову колекцію одягу, але й випробувала свою дебютну косметичну лінійку. Моделі виходили на подіум з макіяжем, для створення якого візажисти використовували нові засоби від відомої дизайнерки.

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Проте не лише підлеглі Вікторії Бекхем випробували на собі стійкість та якість її косметики, але й власниця нової марки. 45-річна дизайнерка знялася для трьох обкладинок британського журналу Glamour. На кожній з версій вона продемонструвала різні образи, серед яких буденний нюдовий макіяж, smokey eyes, а також святковий вечірній.

Під час фотосесії Вікторія Бекхем розповіла про свій зовнішній вигляд і як ставиться до змін, які приходять до неї з віком.

Є щось дійсно визвольне в тому, щоб прийняти те, ким я є в 45 років, відчувати себе вдячною і задоволеною. Занурення у світ краси, до слова, дуже допомогло мені в цьому. Я хочу дати зрозуміти всім, як важливо дбати про те, що у вас є. Я хочу, щоб люди цінували себе. Так, у нас, і у мене теж, є зморшки, і це нормально,

– заявила розкішна Вікторія Бекхем.

Варто додати, що на кожній з трьох обкладинок журналу фотографи та ретушери використали мінімум ефектів для шкіри, тому фанати британської ікони стилю зможуть побачити її зморшки під очима.



Вікторія Бекхем для обкладинок Glamour / Колаж LifeStyle 24