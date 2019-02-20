Розкішна, як і 30 років тому: якою була в молодості супермодель Сінді Кроуфорд

Вона вже не дефілює світовими подіумами, лише на численні вмовляння фотографів позує для обкладинок глянців, а модельній справі покроково навчає своїх дітей – 19-річного сина Преслі й 17-річну доньку Кайю. Проте розкішний вигляд, в якому тримає себе Сінді Кроуфорд після завершення кар'єри, змушує мимоволі затамовувати подих. Ще й тому, що сьогодні топ-моделі 90-их виповнюється 53 роки.

З цієї нагоди Lifestyle24 вирішив показати вам, якою була в юності зірка глянцевих видань. А також розповісти, як їй вдалося відшукати універсальний секрет привабливих форм, що ними супермодель тішить не одне покоління шанувальників і мотивує на зміни тих, хто бажає взятися за своє тіло.

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Щасливий квиток у майбутнє

Мабуть, світ не знав би про Сінді Кроуфорд, якби одного літнього дня 1982 року вона вирішила не піти в місцеве поле збирати кукурудзу (найімовірніше, в містечку Де-Калб (штат Іллінойс, США), де народилась майбутня модель). Але працювати на городі її змусив хворобливий стан батька й бажання заробити собі на нові сукні до школи. Під час збору врожаю дівчина потрапила в об'єктив фотокореспондента, який саме писав статтю про сільськогосподарських працівників і поряд з текстом у газеті помістив знімок, на якому красувалась юна американка. Видання потрапило до рук одного фотографа, який запропонував 16-річній Сінді спробувати себе моделлю.



Перше професійне фото Сінді Кроуфорд на сторінках газети DeKalb NITE Weekly / HuffPost

Зважаючи на те, що сім’я Кроуфордів не була заможною, оминати таку пропозицію для їхньої доньки означало відмову від потенційної популярності, відтак пристойних гонорарів. Тому заради кар'єри манекенниці вона зважилась покинути хімічний факультет Північно-західного університету, де провчилася кілька місяців. Цікаво, що на таке ризиковане рішення не вплинула навіть стипендія, яку дівчина отримувала у навчальному закладі після успішного закінчення школи.

Тренування з підліткового віку

Модельна епоха дев'яностих впевнено диктувала всім, хто виходив на подіуми чи брав участь у фотосесіях для світових глянців, відому "формулу" – параметри 90-60-90. Тогочасних манекенниць відбирали якщо не по таких мірках, то принаймні по наближених. Оскільки Сінді з дитинства мала схильність до повноти, досягнути омріяних пропорцій їй було нелегко.

Виправити ситуацію взявся особистий тренер юної моделі Раду Теодореску. Він склав для красуні комплекс щоденних вправ і завдяки йому при рості 176 сантиметрів дівчина важила 56 кілограмів та мала пропорції 85-60-87. "Тоді я була щасливою моделлю, адже мені не доводилось змінювати себе чи сидіти на дієтах. З параметрами, що їх вдалося досягнути, я цілком відповідала духові часу", – розповідала в одному з інтерв'ю Сінді Кроуфорд.



Завдяки тренуванням Сінді Кроуфорд мала параметри 85-60-87 / Pinterest

Своїм прикладом вона вирішила надихати інших дівчат і жінок. Тому в 1992 році, на піку своєї кар'єри, відзняла три відеотренування: два на 40 хвилин та одне, тривалістю 10 хвилин. На відео вона поєднує вправи з пілатесу, фітнесу, аеробіки й кардіонавантаження. Мабуть, головна перевага таких комплексів у тому, що їх можна виконувати в домашніх умовах. Переглянути чи завантажити відео уроків сьогодні можна у вільному доступі, відтак ви можете постійно підтримувати у формі своє тіло. Зрештою, до цього мотивує вигляд супермоделі під час того, як вона виконує фізичні вправи.

Дивіться відео з тренувань Сінді Кроуфорд в молодості:

Пікантна родимка над губами

Це сьогодні родимка над верхньою губою є фірмовим знаком Сінді Кроуфорд. Проте на початку кар’єри такої "мітки" біля уст моделі не помітиш. Все тому, що фото з юною красунею ретушували. Однією з обкладинок, де дівчину відзняли без родимки, є січневий номер журналу великобританського Vogue за 1987 рік.



На обкладинці журналу Vogue 1987 року родимку юної манекенниці заретушували / Vogue

Цікаво, що потім за особливий вигляд манекенниці, пікантності якому, власне, додавала знаменита "позначка", боролись такі глянці, як Cosmopolitan і Glamour. Відтак на початку 90-их років Сінді Кроуфорд набула статусу супермоделі і разом із Наомі Кемпбелл, Ліндою Євангелістою та Кріслі Тарлінгтон тримала першість в модельній індустрії. Її гонорар за один показ становив 60 тисяч доларів, а річний дохід перевищував мільйон.

Минуть роки й красуня пишатиметься тим, що свого часу не піддалася на вмовляння агентств розпрощатися з родимкою, та навіть назве її своєрідним "паспортом". "Якось ми запізнювались на концерт, а по приїзді намагалися зайти на нього з чорного входу. Спочатку охоронці відмовлялись нас пропускати. Мій водій сказав, що в авто я – Сінді Кроуфорд. Тоді секюріті попросили мене показати родимку. Я повільно опустила вікно і засвідчила, що вона в мене є. В результаті нам дозволили потрапити на шоу", – зізнавалася в інтерв’ю Glamour Russia зірка.

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Дебютне оголення для Playboy

Маючи підтягнуте тіло, Сінді Кроуфорд не хотіла його приховувати. Тому до відвертих зйомок була готова. Вже у 22 роки дівчина прикрасила собою обкладинку липневого номеру журналу Playboy, ставши першою супермоделлю, яка позувала на його сторінках оголеною. Фотографував молоду й сексуальну Кроуфорд Герб Рітц.

"Фотосесія відбувалась на піщаних пляжах Гавайських островів, які так личать вулканічній чутливості Сінді. Ідея чорно-білої зйомки природна, як сама модель. Світлини, що вийшли, перевершили наші очікування", – розповідав автор знімків.



Одна зі світлин фотосесії для липневого номера видання "Playboy", 1988 рік / The Daily Mail

В автобіографічній книзі "Жити і захоплювати" Сінді згадує, якими були три дні знімального процесу: "Герб вирішив поєднати зйомки у Playboy з тими, які ми запланували для французького Vogue. Напередодні обговорили, що мені не надто комфортно зніматися повністю оголеною. Тому ті фото, які ми зробили для еротичного глянцю, не надто відрізнялися від тих, які підготували для сторінок Vogue. Головне, що мені жодного разу не було дискомфортно, я не відчувала себе об'єктом".

Після зйомок супермоделі двічі пропонували позувати для Playboy – у 32 та майже в 40 років. Пропозицію Кроуфорд прийняла лише раз, адже на початку 2000-их уже мала сім'ю та дітей і не хотіла давати їм приводу для зніяковілості.

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Друге місце серед найкрасивіших жінок світу

Його американська супермодель посіла після акторки Демі Мур, згідно з результатами опитування читачів журналу Shape, яке редакція влаштувала у 1997 році. До цього списку включили 4000 претенденток!



Сінді Кроуфорд стала найкрасивішою жінкою на планеті після акторки Демі Мур / Ok! Magazine