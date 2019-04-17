Розкішна Жасмін Тукс знялася для обкладинки Harper's Bazaar: яскраві фото

28-річна "ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс вміє підкорювати не лише подіуми, на яких завжди з'являється ефектно, але й серця шанувальників глянцевих журналів. Так, на обкладинці травневого Harper's Bazaar Latin America модель постала у стильних і мрійливих образах.

Знаменита каліфорнійська красуня з екзотичною зовнішністю Жасмін Тукс успішно працює у фешн-індустрії вже понад 13 років. Однак кожен її вихід на подіум чи зйомка для обкладинки глянцю відзначається особливою подачею, енергетикою та стилізацією. Так, на обкладинці травневого випуску Harper's Bazaar "ангел" Victoria's Secret постала у мрійливому образі.

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Стримані фото, на яких Жасмін Тукс зачаровує поглядом, не могли не підкорити серця її фанатів. Тому світлини, які модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram, менше, ніж за добу зібрали майже 100 тисяч вподобань та понад 600 коментарів.

На фото американка позує у звабливому домашньому вбранні рожевого кольору, довгій світлій сукні з високим розрізом та в костюмі, що складався з коротких шортів, топом та oversize-піджака. На одному зі знімків голову Жасмін Тукс прикрашала хустка з паєток, а на руках красувалося багато аксесуарів.