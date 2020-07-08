Американська блогерка та мільйонерка Кайлі Дженнер після кількох місяців карантину нарешті вибралась на відпочинок зі своїми друзями та сім'єю. Зірка відпочиває зірка на розкішному курорті в штаті Юта, звідки краєвиди та апартаменти не можуть не зачаровувати.

Світська левиця Кайлі Дженнер разом з донькою Стормі, сестрою Кендалл та її друзями відправились на курорт Амангірі в Каньйон-Поінт, штат Юта. Він розміщений прямо посеред пустелі національного пам'ятника Гранд-Ескаланте, де минулими тижнями тут відочивало зіркове подружжя Джастіна та Гейлі Бібер.

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Ввечері територія курорту красиво підсвічується ліхтарями, а милуватися красою природи можна прямо з номерів готелю, в яких є панорамні вікна і великі тераси. На території апартаментів також є басейни та акваріуми.

Неподалік під готелю можна покататись на водоймі, як це зробила Кендалл Дженнер та спостерігати за феєрверками.

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Для відпочинку Кайлі Дженнер підійшла відповідально – зірка прихопила із собою декілька звабливих образів, у яких вже встигла зробити фотосесії біля каньйону. Чорне довге і золотисте коротке обтягуючі плаття та сукня гірчично-коричневих відтінків чудово підкреслювали її груди, талію і сідниці. Свій образ Кайлі завершила довгою вплетеною косою та макіяжем.

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