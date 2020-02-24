Розкішний маєток Джорджа Клуні затопило внаслідок повені: відео

Один з найзаможніших акторів сучасності витратить чималу суму на відновлення свого будинку в графстві Беркшир. Через ураган Денніс територія маєтку опинилася під водою. Сама будівля датується XVII століттям, а її вартість оцінюють у 15 мільйонів доларів – понад 350 мільйонів гривень.

Власність 58-річного американського актора та режисера не оминула нещадна стихія. Через потужний ураган Денніс, який шириться Великобританією, річка Темза вийшла з берегів. Повінь дісталася й території розкішного маєтка Джорджа Клуні, яка омивається водоймою.

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Як повідомляє видання Daily Mail, сам будинок не постраждав. Проте під водою опинилися тенісний корт, літня веранда та значна ділянка газону. Варто наголосити, що статки культового актора дозволяють йому та дружині Амаль Клуні обирати житло серед найвеличніших будівель країни. Так, 2014 року подружжя придбало маєток XVII століття, який довгий час реставрували та ремонтували, аби облаштувати його відповідно до смаків зіркової родини. Вартість такого будинку оцінюють у 15 мільйонів доларів, що становить понад 350 мільйонів гривень.



Маєток Джорджа Клуні затопило внаслідок повені / Daily Mail

Варто наголосити, що знаменитість не вперше страждає від повені. 2016 року річка Темза вийшла з берегів й вода дісталася ледь не вхідних дверей розкішної будівлі. Судячи з усього, розташування маєтку аж ніяк не вплинуло на рішення Джорджа Клуні придбати житло, адже повені в Британії стаються досить часто.

Маєток Джорджа Клуні затопило внаслідок повені: дивіться відео онлайн