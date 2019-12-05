Розкішний відпочинок Белли Хадід та Кендалл Дженнер: фото

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Белла Хадід та Кендалл Дженнер в Майамі / Instagram /@kendalljenner Подтвержденный

Американські моделі відправилися в Майамі. Разом з товаришами вони вирушили в морську прогулянку на яхті. Компанію їм склали старша сестра Кендалл Кортні Кардашян та близький друг Фай Хадра.

Моделі, які часто спільно ділять подіум на модних показах, не уникають нагоди розслабитися після виснажливого ритму життя. Цього разу вони вирушили на узбережжя Атлантичного океану. Зірки подорожували яхтою. 

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Приголомшливими видами насолоджувалися дівчата разом зі своїм найближчим оточенням. Їхній відпочинок тривав до заходу сонця, що дало змогу красуням зробити кілька фантастичних кадрів для свого інстаграму. Фото свідчать, що знаменитості проводили час весело та легко. Вони усміхаються і насолоджуються дружніми обіймами одна з одною. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Крім того, на відпочинку з моделями опинився близький друг Кендалл Дженнер діджей Фай Хадра. Вже не вперше ЗМІ висловлюють припущення про їхній роман. Разом друзі з'являлися на весіллі Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін та відсвяткували Геловін цьогоріч. Проте можливі стосунки пара жодним чином не коментує. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Белла Хадід Зіркові романи Кортні Кардашян Кендалл Дженнер
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