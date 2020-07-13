Український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма відсвяткував день народження. Танцівнику виповнилося 28 років. З цієї нагоди його дружина Лілія влаштувала справжнє свято в Одесі.

Яскравими моментами із святкування в розкішному лімузині Яма поділився на особистій сторінці в інстаграмі. Він показав вечірку у колі друзів та зазначив, що кохана вкотре здивувала його.

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День народження Влада Ями

Лілія Яма вирішила влаштувати для свого обранця справжнє свято. Пара разом вже багато років і їхнє кохання з кожним днем стає все сильнішим. Вранці, в день народження Лілія повезла Влада у невідомому напрямку. Пізніше він зрозумів, що вони приїхали в Одесу. Там на танцівника чекав яскравий сюрприз.

Зіркова дружина найняла розкішний лімузин та запросила найближчих друзів. Вони всю ніч їздили нічним містом та насолоджувалися святковою вечіркою.

Кохана, дякую за свято! Я справді був приголомшений від щастя. Скільки років ми разом, а ти дивуєш мене все більше! Друзі, дякую кожному, ми "розірвали" Одесу!

– написав в публікації Влад.

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