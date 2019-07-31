Розкрадачу жіночих сердець Олегу Виннику – 46: цікаві факти про феномен української естради

Справжній феномен української естради Олег Винник святкує свій день народження. У середу, 31 липня, артисту, який здобув шалену популярність серед жінок України, виповнюється 46 років. На честь свята редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку цікавих фактів про співака.

Популярний співак Олег Винник, якого називають секс-символом українського естради, вже давно гучно заявив про своє ім'я в Україні та користується чималою популярністю. А все через те, що артист створив образ "принца на білому коні": світле волосся, спортивна фігура, чарівний голос та фліртуючий погляд. А для інших представників шоу-бізнесу він став справжнім феноменом.

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Редакція LifeStyle 24 на честь дня народження артиста пропонує згадати факти з особистого життя та кар'єри Олега Винника.

Олег Винник та жіночі серця

Що відомо про особисте життя співака?

Олег Винник, який раніше виступив під псевдонімом OLEGG, є одруженим зі своєю бек-вокалісткою Таюне (справжнє ім'я Таїсія Сватко) ще з 1990 року, однак артист не розголошує подробиці особистого життя.



Олег Винник і його дружина Таюне / alexdoni.com

Натомість співак не приховує свою популярність серед жінок. Він стверджує, що у нього ніколи не виникали труднощі з тим, аби зацікавити дівчину.

Не знаю, харизма це, чи талант, але я завжди мав успіх у прекрасної статі,

– Олег Винник.

Крім Таюне, в біографії співака є ще дві жінки, які мали на нього вплив. До прикладу, Ніна Печериця – шкільне нещасливе кохання співака, якій Винник присвятив пісню – "Ніно".

Олег Винник – Ніно: дивіться відеокліп

Найголовнішою жінкою у житті Олега Винника була його мама Ганна Яківна. У травні 2018 року співак пережив справжнє горе, коли померла матір.

Напередодні Ганна Яківна відсвяткувала 80-річчя. До її ювілею Олег Винник хотів дати концерт у рідному селі, проте цього так і не сталося.

Секрет популярності Олега Винника

Раніше виданню "КП в Україні" креативний продюсер Денис Путінцев, який співпрацював з MamaRika, Анастасією Приходько, "ТІК", "Братами Гадюкіними" та іншими українськими артистами, прокоментував феномен Олега Винник на українській сцені.

Винник має вокальну та артистичну підготовку європейського рівня. Друге – Винник в прекрасній фізичній формі. Третє – він стежить за собою, а це сьогодні важливо, тому що ера немитих-волохатих артистів на сцені пройшла,

– зазначив продюсер.

Народна артистка України Ольга Сумська заявляє, що Винник випромінює шалену харизму та сексуальність.

"Він випромінює сексуальність, ну і всі ми помічаємо. Харизма – аж променями. Неймовірний аромат розкішних одеколонів завжди, оці м'язи, костюм, імідж, голос. От він вмів себе створити. Хтось може не зрозуміти, що в нього. А от сонячна енергія. Він вміє подарувати себе жінкам", – заявила акторка.

Додамо, що саме Сумська знялась у новому кліпі Олега Винника "Роксолана", у якому розкрито історію складного життя українських жінок-заробітчанок.

Олег Винник – Роксолана: дивіться відеокліп

Акторська кар'єра Олега Винника

Олег Винник з 1999 року зіграв різних героїв у чималій кількості мюзиклів. Своєю найважливішою роллю він називає Жана Вальжана у мюзиклі "Знедолені" за романом Віктора Гюго. Артист також знявся у відеороботі режисера Домініка Графа "Перед лицем злочину" в епізодичній ролі. Цікаво, що прем'єра серіалу відбулась на Берлінському кінофестивалі в 2010 році.

В Україні Олег Винник знявся в українській комедії "Скажене весілля", прем'єра якого прогриміла 4 жовтня 2018 року.

У фільмі "Скажене весілля" йдеться про те, як директор провінційного краєзнавчого музею Василь Середюк забезпечив своїй дочці навчання у Франції. Вона зустріла хлопця, який зробив їй пропозицію. Весілля пара вирішила провести на батьківщині дівчини. Після того, як батько Василь побачив майбутнього зятя, вирішив "організувати весілля так, щоб воно не відбулося".

Саундтреком для комедії стала пісня "Найкращий день", яку Винник записав в дуеті з українським репером Потапом.

Потапа та Олег Винник – Найкращий день: дивіться відеокліп