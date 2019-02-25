Розлучені Бен Аффлек і Ліндсі Шукус помічені на приватній зустрічі: фотофакти

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Бен Аффлек і Ліндсі Шукус
Бен Аффлек і Ліндсі Шукус / Instagram / @celebritys_star

46-річний голлівудський актор Бен Аффлек і 38-річна телевізійна продюсерка Лінді Шукус разом засвітилися на спільній зустрічі лише вдвох. Шанувальники підозрюють, що зіркова пара таємно примирилася.

Розлучення зіркової пари потрясло шанувальників влітку 2018 року, так і не відмітивши першу річницю весілля. Після цього Бен Аффлек і Ліндсі Шукус так і не з'являлися разом на публіці. Однак на сайті The Daily Mail з'явилися знімки від папараці, яким вдалося зафіксувати приватну зустріч зірок, яка відбулася напередодні.

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Колишні закохані потрапили в об'єктиви камер у Лос-Анджелесі. Ліндсі Шукус зайшла в кафетерій, аби взяти каву з собою, ймовірно, пара не хотіла привертати увагу відвідувачів закладу. Бен Аффлек чекав на колишню дружину в машині, а вона в свою чергу з широкою усмішкою спішила сісти в авто.

Бен Аффлек ф Ліндсі Шукус
Бен Аффлек і Ліндсі Шукус / The Daily Mail

Бен Аффлек і Ліндсі Шукус
Ліндсі Шукус / The Daily Mail

Ліндсі Шукус
Ліндсі Шукус / The Daily Mail
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові розлучення Бен Аффлек
Джерело: 24 Канал
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