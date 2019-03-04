Розлучені Бен Афллек і Ліндсі Шукус вкотре вийшли в світ разом

Знаменитий голлівудський актор, за спиною якого вже чимало гучних розставань, вкотре дивує своїми виходами в світ. Напередодні 46-річний Бен Аффлек з'явився на прем'єрі фільму зі своєю колишньою дружиною 38-річною Ліндсі Шукус.

Перші знімки від папараці під час спільного виходу Бена Аффлека і Ліндсі Шукус з'явилися наприкінці лютого. Тоді екс-подружжя разом пило каву, сидячи в авто. Після зустрічі зірки вирішили не переховуватися і разом прийшли на прем'єру фільму "Потрійний кордон" (Triple Frontier).

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Це перший офіційний вихід Бена Аффлека і Ліндсі Шукус на червоній доріжці після розлучення. Для світського виходу актор обрав класичний костюм, а його супутниця чорну сукню і сіре пальто. На прем'єру вони прийшли разом, але фотографуватися вдвох не стали. На всіх фото Бен Аффлек позував з колегами та іншими гостями заходу.



Бен Аффлек і Ліндсі Шукус / Instagram / @garretthedlundbrasil

Що відомо про відносини Бена Аффлека і Ліндсі Шукус? Зірки були в стосунках близько року. Однак в 2017 році вони заявили про розставання, оскільки, як сказав Бен Аффлек, підтримувати стосунки на відстані було дуже складно.