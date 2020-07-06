Голлівудська кіноактриса Джулія Робертс стала однією з найбільш обговорюваних зірок західної преси під час карантину. Журналісти заявляли, що актриса начебто розлучається зі своїм чоловіком Даніелем Модером після 17 років шлюбу. Схоже, хвилюватись тепер не варто.

5 липня зірка фільму "Красунечка" залишила на своїй інстаграм-сторінці романтичне фото, яким розвіяла всі чутки про негаразди в її сім'ї. На знімку жінка ніжно цілує чоловіка у щоку, в той час як він сконцентровано дивиться на камеру.

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"18 років", – лаконічно підписала фото Джулія Робертс.

Знімок було зроблено, схоже, у каюті яхти або ж у дерев'яному будинку, втім, це додало ще більшої інтимності фото. Джулія була одягнена у футболці із синьо-білою полоскою, додавши до образу золотистий ланцюжок на шиї та окуляри, в той час як Даніель обрав білу футболку.

Шанувальники радісно відреагували на світлину та вже подарували парі пів мільйона своїх вподобань.

Що відомо про Джулію Робертс та Даніеля Модера?

Відомо, що голлівудська пара познайомилися у 2001 році. За три роки зірки відсвяткували весілля і з того часу народили та виховують трьох дітей: 15-річних близнюків Хейзел і Фіннеас, а також 13-річного сина Генрі. Якщо для Даніеля шлюб з акторкою був першим, то Джулія вже була в офіційному шлюбі зі співаком Лайлом Ловеттом, з яким прожила менше двох років.

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Чутки про розлучення подружжя з'явились наприкінці квітня. У західних ЗМІ подейкували, що стосунки не витримали напруги під час карантину, тому вони чекали, поки карантин послаблять і вони разом зможуть подати на розлучення. Також у ЗМІ розповідали, що актриса начебто вирішила продати їхній спільний будинок та з'їхати разом з дітьми в інший особняк, який придбала у Сан-Франциско до карантину. Модер повинен був залишитись жити в іншому будинку у Лос-Анджелесі.