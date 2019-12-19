Клуб самотніх сердець: які зіркові пари розлучилися у 2019 році

Попри любов фанатів, віру в зіркове кохання і захоплення темпом життя, з яким, здається, можна гармоніювати між роботою і сім'єю, зірки українського і світового шоу-бізнесу, на жаль, розлучаються. Поточний 2019 рік, що вже добігає кінця, по-особливому рясно засипав заголовки ЗМІ іменами розлучених знаменитостей. Тож, хто з відомостей обрав йти далі без своєї половинки – читайте на LifeStyle 24.

Зізнавайтеся, ви теж інколи грішили думками, що хотіли б кохання, як, наприклад, в кіно, чи красиве життя, як в улюблених зірок? Авжеж, ідеальна картинка з екрану монітора чи мобільного телефону так і вабить мріяти про те, що здається таким довершеним і далеким. Але, чи насправді все так красиво, як нам дозволяють бачити?

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Скандали, непорозуміння, домашнє насильство і навіть зради – часто ці моторошні слова описують те, що приховується за голлівудськими посмішками ваших кумирів. Однак є й такі, які разом приходять до розуміння, що стосунки вичерпали себе і розлучаються мирно, аби дозволити іншому бути щасливим.

Тож, які зірки та через які причини приголомшили фанатів сімейним розривом – читайте у нашому матеріалі далі.

Джеффрі Безос і Маккензі Безос



Джеффрі Безос і Маккензі Безос / Money

"Розкорковувати" матеріал з історіями про розлучення у 2019 році довелося відомому американському подружжю – Джеффрі Безосу та його дружині Маккензі.

Він – знаменитий підприємець, засновник інтернет-гіганта Amazon і найбагатша людина світу за версією агентства Bloomberg. Вона – американський прозаїк, засновниця антибулінгової організації Bystander Revolution, а також виконавчий директор свого бізнесу.

Про розрив могутнього у бізнес-галузі подружжя стало відомо у січні 2019 року. Після 25 років шлюбу Джеффрі та Маккензі вирішили розлучитися, залишившись друзями. У своєму зізнанні власника "Амазона" зізнався, що "навіть, якби вони знали, що розлучаться через 25 років, все одно знову все б повторили".

Чутки можуть бути різними, але ми залишимося родиною і справжніми друзями,

– написав Джеффрі Безос на своїй сторінці у твіттері.

Додамо, що експодружжя Безосів виховувало 4 дітей, з яких – троє біологічних синів і одна прийомна донька.

Ані Лорак і Мурат Налчаджіолу



Ані Лорак і Мурат Налчаджіолу / Instagram @anilorak__news

Наступними у 2019 році статус розлучених отримали українська співачка, яка давно проживає та працює на території Росії, та турецький бізнесмен. Чутки про розставання Ані Лорак зі своїм коханим розбурхали мережу в грудні 2018 року, коли на сайті Шевченківського суду з'явився зареєстрований позов на розрив шлюбу зі сторони співачки.

Твердження та пояснення щодо зробленого вибору діляться на дві групи, одна з яких – проживання в різних країнах і небажання йти на компроміс, а друга – розпусний стиль життя і зради гарячого турецького бізнесмена. Близькі Ані Лорак запевняють, що останньою краплею, після якої терпіння увірвалося, стали фото Мурата з моделлю Яною Біляєвою. Вона, до слова, будь-який зв'язок з турком заперечує.

Після розлучення Ані Лорак забрала доньку Софію, яка народилася у шлюбі, в Росію, однак дівчинка часто проводить час з батьком, чим він відверто ділиться на своїй сторінці в інстаграмі.

Леді Гага і Крістіан Карино



Леді Гага і Крістіан Карино / Yahoo

Напередодні церемонії Оскар-2019 світовий шоу-бізнес сколихнула новина про розставання Леді Гаги та Крістіана Карино.

Чому ми акцентуємо, що розлучення спіткало пару саме напередодні Оскара? Річ у тім, що у листопаді 2018 року у великий прокат вийшов фільм під назвою "Народження зірки". В драматичній стрічці Леді Гага зіграла головну роль разом з досвідченим актором Бредлі Купером, який на той час перебував у стосунках з відомою моделлю Іриною Шейк. Однак після виходу фільму та їхньої спільної появи на Золотому глобусі 2019 усі фанати заговорили про їхній роман. А 19 лютого 2019 року стало відомо, що Леді Гага розірвала стосунки з Крістіаном, який виконував роль її музичного агента.

Що відомо про їхній роман? У лютому 2017 року стало відомо, що Леді Гага перебуває в стосунках з Крістіаном Карино, що на 17 років від неї старший. Влітку того ж року мережу підірвала новина про заручини знаменитостей, у січні 2018 вона засвітила дорогоцінну каблучку, а в жовтні того ж року називала його нареченим. Однак ні офіційного узаконення стосунків, ні пишного весілля фанати так і не дочекалися. Фанати підозрюють, що розрив спричинила ревність Крістіана до Бредлі Купера. Однак справжні причини розставання ексзакохані досі замовчують.

Ніколас Кейдж і Еріка Койке



Ніколас Кейдж та Еріка Койке / Cosmo

55-річний Ніколас Кейдж є одним із найпопулярніших акторів Голлівуду, однак він відомий не лише своїми ролями в культових кінокартинах, але й насиченим особистим життям. Попри велику кількість неузаконених романів, "голлівудський Казанова" славиться ще й своїми офіційними шлюбами. Однак одруження Ніколаса Кейджа, яке відбулося у 2019 році, перевершило всі його попередні стосунки, адже тривало воно всього лише 4 дні.

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25 березня заголовки іноземних ЗМІ вибухнули новинами про нове голлівудське весілля. Така новина стала справжньою сенсацією для преси, адже ні натяків, ні чуток про серйозні наміри Ніколаса Кейджа не розповсюджувалося. Однак вже 29 березня, через чотири дні, голлівудська зірка подав на розлучення з візажисткою, не повідомивши вагомої причини. Однак очевидці зізнавалися представникам іноземних ЗМІ, що ті під час узаконення шлюбу були на підпитку і поводилися дуже шумно, через що їх відвели в окреме приміщення.

Адель і Саймон Конецький



Адель і Саймон Конецький / The Blast

Розлучення цієї пари сколихнуло чи не всіх англійців та інших фанатів культової соул-діви. Адже саме англійська співачка Адель та американський бізнесмен Саймон Конецький були прикладом для багатьох сімей – обидвоє успішні у своїй галузі кар'єристи, які ростили улюбленого сина і демонстрували всім палке кохання. Саме про це почуття відома виконавиця говорила на сцені Еммі, коли отримала престижну нагороду. Вона присвятила свою промову чоловікові, з яким перебувала у стосунках понад 7 років.

Як відомо, у 2012 вона народила від Саймона сина, а в 2016 пара офіційно одружилася. Однак в січні 2019 року Адель несподівано заявила про закриття музичного бізнесу, а в квітні стало відомо про розпад їхньої пари. Що стало для того причиною – невідомо. Сама Адель запевнила, що через надто активний робочий графік вона приділяла синові мало уваги, на чому тепер хоче максимально сконцентруватися.

Слава з "НеАнгелів" та Едгар Камінський



Слава та Едгар Камінські / Instagram / @edgar_kaminskyi

Розлучення Слави та Едгара Камінських стало справжнім шоком для українців, які дізналися про це 5 червня 2019 року. Адже за тиждень до резонансної новини в мережі з'явилося інтерв'ю української співачки, у якому вона зізналася – криза у їхніх стосунках є, але лише тому, що вони виросли в різних сім'ях і їм притаманні протилежні характери.

Проте, як виявилося пізніше, проблем у них було куди більше і ховалися вони значно глибше. Едгар Камінський подав на розлучення 19 квітня 2019 року. До слова, відомий пластичний хірург вже не вперше наважувався на такий крок. Однак лише цього разу, 2 липня 2019 року, шлюб відомого українського подружжя було офіційно розірвано. Згодом в мережі з'явилися істинні причини розпаду сім'ї. Їх оприлюднили на сайті реєстру судових справ, де велося їхнє досьє.

У ньому мовилося про те, що подружжя не вело спільного господарства, не підтримувало шлюбні стосунки і неабияк віддалилося один від одного після народження дітей. Тому, аби задовольнити позов Едгара Камінського, його шлюб зі Славою Камінською було розірвано. Після розлучення зірки мирно вирішили питання з поділом майна та опікою на двома спільними дітьми: 4-річним Леонардом та 3-річною Лаурою.

Ірина Шейк і Бредлі Купер



Ірина Шейк і Бредлі Купер / E! News

Поки фанати Леді Гаги пліткували про її розставання з нареченим, а шанувальники розпускали чутки про роман з Бредлі Купером, то голлівудський актор і справді розійшовся зі своєю дівчиною і мамою 3-річної доньки Іриною Шейк.

Про те, що пара переживала не найкращі часи, про їхні непорозуміння, а також те, що вони не живуть разом, пліткували ще з весни 2019 року. Однак новина про офіційний розрив стосунків підірвала мережу 6 червня. Щоправда, за словами інсайдерів, проблеми у зіркової пари розпочалися ще задовго до Оскара, проте вони всіма силами намагалися приховати це, аби не нашкодити репутації фільму "Народження зірки".

Пізніше на сайті іноземних видань з'являлася інсайдерська інформація, що стосунки Купера і Шейк ставали все холоднішими протягом двох місяців, тому відома супермодель вирішила переїхати від коханого. Що стосується доньки, зірки проводять з нею однаково багато часу, вирішивши питання опіки мирно, без судових процесів.

Памела Андерсон та Аділь Рамі



Памела Андерсон та Аділь Рамі / Goal

Також у червні зізнанням про розставання шокувала 51-річна акторка і модель Памелла Андерсон. Вона розповіла свою нещасливу історію на своїй же сторінці в інстаграмі. Тобто фанати були впевнені, що це не чутки, не вигадки і не піар-хід у ЗМІ. Зірка Голлівуду та обкладинок світових глянців написала: "Це так важко прийняти. Останні два роки мого життя були великою брехнею. Мене обманули, змусили повірити, що у нас було "велике кохання". Я спустошена, дізнавшись про це декілька днів тому. Він вів подвійне життя".

Одразу після цього відомий футболіст вирішив прокоментувати ситуацію, що набувала резонансу, у своєму акаунті в Instagram. Він написав, що його почуття завжди були щирими, кохання – справжнім, а слова – правдивими. Також Аділь додав, що, ймовірно, він надто багато часу проводив з ексдружиною, з якою у них двоє спільних дітей. Він запідозрив, що йому слід було більш прозоро демонструвати стосунки з колишньою коханою, аби в теперішньої не було зайвих підозр. Однак молодий спортсмен пізно дійшов до того, чого потребувала Памела Андерсон і всіма відома секс-символ вирішила порвати з ним стосунки.

Моніка Беллуччі та Ніколас Лефевр



Моніка Беллуччі та Ніколас Лефевр / Cosmo

На екваторі літа 2019 року Моніка Беллуччі також заявила про те, що її серце знову вільне. Красива історія кохання завершилася через кілька місяців після того, як розпочалася.

Як відомо, обранцем кінодіви став 36-річний художник, з яким зірка італійського та голлівудського кіно вперше вийшла в світ на початку березня 2019 року. Однак про те, що ексдружина Венсана Касселя знайшла собі людину до душі говорили ще в листопаді 2018 року. Можливо, правду кажуть, що щастя любить тишу?

Після світського виходу Моніка Беллуччі та Ніколас Лефевр все частіше потрапляли до камер папараці: то під час прогулянки, то на публічному заході, то на благодійних вечорах. У цієї пару одразу з'явилося чимало шанувальників, а фанати 55-річної актриси, найімовірніше, раділи за свого кумира, яка після такого важкого розриву з Касселем віднайшла в собі сили знову повірити в кохання.

Однак красива казка приголомшливо красивих зірок тривала недовго. 2 липня мережу підірвала звістка про те, що Моніка і Ніколас порвали стосунки. "Ми з Ніколасом, безумовно, любимо один одного, і він навчив мене багатьом речам. Безумовно, він – людина, яка має справжній художній талант і чуття, але від тепер наші стосунки підуть іншим шляхом – дружби на все життя", – заявила Моніка Беллуччі.

Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт



Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт / People

Ця приторно-солодка парочка добряче полоскотала нерви своїм фанатам у 2019 році! Наприкінці грудня 2018 року Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт таємно одружилися, організувавши приватну церемонію і вечірку лише для найближчих друзів. А через пів року після весілля вони оголосили про розлучення. Така новина звалилася на фанатів, як сніг на голову.

Однак, що найдивніше і водночас найцікавіше, історія голлівудських зірок бере свій початок у 2008 році, тобто їхнім стосункам було 10 років на момент укладання шлюбу. Ймовірно, зіркам, які звикли з легкістю рвати і відновлювати свої стосунки, було складно усвідомити відповідальність один перед одним.

Однак "найгостріше" у їхньому розлученні розпочалося потім. Молода співачка та акторка довго не страждала на самоті і перед камерами папараці одразу ж засвітилася з новою дівчиною! Нею виявилася Кейтлін Картер, відома блогерка і ексневістка Кейтлін Дженнер. Після цього представники Майлі Сайрус звинуватили Ліама Гемстворта в алкоголізмі, а його речники заявили, що Сайрус була невірною дружиною і таким чином намагається лише відвернути увагу від справжніх причин розриву. На початку вересня Майлі Сайрус наважилася розділити побут з новою обраницею. Їхні фото по-справжньому підривали мережу. А вже 22 вересня знаменитість порвала стосунки з блогеркою і почала зустрічатися з австралійським співаком Коді Сімпсоном.

Станом на грудень 2019 року поки що не відомо, розлучилися знаменитості чи ні, однак ми впевнені, вони ще здивують нас у прийдешньому 2020 році!

Ларрі Кінг і Шоун Саутвік



Ларрі Кінг і Шоун Саутвік / People

Знаменитий американський тележурналіст Ларі Кінг перевершив у здивуванні, здається, навіть Сайрус і Гемсворта. У 85-річному віці зірка екранів телевізора вирішив подати на розлучення зі значно молодшою дружиною Шоун Саутвік.

Американське подружжя прожило у шлюбі 22 роки, народивши і виростивши двох синів.

Фанати пари підозрюють, що молода дружина зраджувала Ларрі Кінгу, а той у свою чергу, переживши 7 розлучень, вирішив, що 8 не зіграє великої ролі у його і без того бурхливій біографії.

Яна Соломко та Олег Солодухов



Яна Соломко та Олег Солодухов / Фото з відкритих джерел

У вересні український шоу-бізнес сколихнула новина про розставання відомої співачки Яни Соломко, яка більш відома як SOYANA, та бізнесмена Олега Солодухова. Разюче шокуючою заява не стала, оскільки фанати підозрювали пару в розриві через відсутність спільних фото та будь-яких новин про їхні стосунки. Ексчоловік української співачки наважився розповісти про розрив після того, як Яна опублікувала фото з американським виконавцем Джейсоном Деруло, назвавши його близьким другом. Серце Олега Солодухіна не витримало і він вирішив розкрити фанатам всі карти.

Як я розумію, "друзі" перестали бути таємницею. Офіційно. Щоб уникнути подальших запитань і домислів, поспішаю повідомити – ми з Яною вже рік не живемо разом і офіційно в розлученні. Яні бажаю всього найкращого у всіх її починаннях. Але в цій шоу-бізнесової двіжушці я був зайвий. Щиро бажаю їй бути щасливою. Всім мир!

– заявив ексчоловік Соломко.

Таким чином бізнесмен натякнув на ймовірний роман своєї екскоханої з американцем, проте вона цих чуток не підтвердила.

Як відомо, пара одружилася у 2014 році і в їхньому шлюбі народилася донька Кіра, яка найімовірніше, проживає з матір'ю після розлучення своїх батьків.