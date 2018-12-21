Розлучення Ані Лорак та Мурата Налчаджіолу: у суді розпочали розгляд справи

Співачка Ані Лорак, яка проживає у Москві та залюбки отримує російські нагороди, офіційно розлучається зі своїм чоловіком Муратом Налчаджіолу. У Києві судді вже розпочали розгляд їхньої справи.

Про це повідомляє ТСН.

До зали Шевченківського районного суду приїхали тільки адвокати пари. Сама артистка та її чоловік Мурат Налчаджіолу утримались від участі в розгляді їх заяви.

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Судове засідання розпочалось зі звернення юристів про закритий режим засідання. Судді задовольнили клопотання, відтак ані сторонні особи, ані представники ЗМІ не зможуть стати очевидцями розгляду справи про розлучення Ані Лорак. Окрім цього, адвокати навідріз відмовились коментувати засідання, пояснюючи це забороною від їх клієнтів.

А поки юристи оббивають пороги суду, Ані Лорак опублікувала чарівне фото з донькою Софією. На знімку видно, що співачка, яка зайняла суддівське крісло у російському шоу "Голос", вже скинула обручку.

Нагадаємо, що Ані Лорак вирішила розлучитись. Цю інформацію вона ретельно приховувала, однак у реєстрі судових справ з'явився позов Кароліни Куєк (справжнє ім'я співачки) до Мурата Налчаджіолу про розірвання шлюбу. Згодом чоловік Ані Лорак відреагував на резонансну новину, опублікувавши мотиваційні слова.

Що відомо про зраду чоловіка Ані Лорак?

В кінці липня чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з брюнеткою. Згодом ЗМІ дізналися, що чоловік був в компанії Яни Беляєвої. Та дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" дала дивний коментар журналістам, запевнивши, що має тільки дружні стосунки з Муратом.



За словами інсайдерів, після скандальних новин подружжя живе в одному помешканні. Однак Ані Лорак опублікувала фото без обручки. Згодом, 3 вересня, пара вперше з'явилася на публіці разом. Ані Лорак та Мурат Налчаджіолу разом провели спільну дочку до школи. В останньому інтерв'ю співачка зізналась, що не пробачить зради.