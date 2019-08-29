Розлучення Ліама Хемворта і Майлі Сайрус: чому актор вирішив не боротись за шлюб

У Голлівуді не припиняють обговорювати несподіване розлучення актора Ліама Хемсворта та співачки Майлі Сайрус. Інсайдери назвали ймовірну причину, чому чоловік поспішно подав документи до суду.

Як йдеться у матеріалі US Weekly, спершу Ліам Хемсворт прагнув налагодити стосунки з Майлі Сайрус та навіть був готовий пробачити всі образи, які його кохана сказала у ЗМІ після розриву. Однак в один момент він поспіхом відніс документи на розлучення до суду.

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Інсайдери стверджують, що таку поведінку спровокували фото Майлі Сайрус з Кейтлін Картер, зроблені під час їхнього відпочинку в Італії. Тоді дівчата розважались на яхті та вперше показали спільні кадри.

Він думав, що вони могли вийти з цієї ситуації, але всі ці фотографії з нею і Кейтлін просто добили його. Ліам з дуже консервативної сім'ї, і його рідні були ошелешені від побаченого,

– розповіли інсайдери.

Представники Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта офіційно підтвердили інформацію про їхній розрив. Окрім цього, стало відомо, що у заяві актор вказав причину розлучення – "нерозв'язані суперечності".

"Все тече, все змінюється, зокрема, люди. Тому Ліам і Майлі прийняли рішення розлучитися", – заявив представник артистки.

Що відомо про розлучення Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта?

Після 8 місяців подружнього життя Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт вирішили розлучитись. Перші чутки з'явились ще на початку серпня 2019 року. Інсайдери розповіли, що зірки не змогли вжитись в одному будинку. Того ж дня у мережі з'явились знімки Майлі Сайрус з блогеркою Кейтлін Картер, де вони обіймались та цілувались. За даними журналістів, співачка познайомила нову обраницю з мамою, а днями здійснила з нею перший публічний вихід.

Такі новини викликали чималий резонанс, а Ліам Хемсворт офіційно подав документи на розлучення. Після цього актор звернувся до прихильників з проханням не втручатись у його особисте життя.

Ймовірно, розлучення пари буде досить швидким, адже перед весіллям пара підписала шлюбний контракт. Дітей у Ліама та Майлі не було, тому тяганини у суді щодо опіки теж не буде.