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Розлучення ні до чого: відома причина кардинальних змін у зовнішності Адель

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Співачка Адель / Instagram / @adele

Популярна британська співачка приголомшує шанувальників стрімким схудненням. Причиною таких радикальних змін у зовнішності Адель стало зовсім не болісне розлучення з чоловіком, як припускали в мережі. Зірка вирішила подбати про своє здоров'я, аби стати найкращою мамою для свого єдиного сина.

Останні світлини знаменитості з відпочинку на Карибських островах стали справжнім шоком для її прихильників. Важко не зауважити, що колись пишнотіла Адель змінилася до невпізнаваності. Вона розпочала активні заняття спортом та відтепер дотримується правильного харчування. Проте, як повідомили інсайдери виданню People, співачка аж ніяк не мала мети позбутися зайвих кілограмів. 

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Адель дійсно дтримується фітнес-режиму, проте фізичні навантаження вона не дуже полюбляє. Тренерка виконавиці зауважила, що головну роль у трансформаціїї тіла зіграла саме дієта. Знаменитість споживає продукти, багаті таким антиоксидантом, як резвератрол, а також знижує калорійність на 20%.

У якийсь момент вона усвідомила, що відчуває себе не дуже добре. Вона розуміла, що хоче щось змінити, щоб бути здоровою мамою для свого сина Анджело. Під час схуднення єдиною метою Адель було стати якомога здоровішою. Це ніколи не стосувалося втрати кілограмів заради краси,
– зазначили інсайдери. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Adele (@adele)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений AdeleHero (@adelehero)

Варто зазначити, сама Адель зізналася, що за впродовж того часу, як вона ретельно слідкує за своїм здоров'ям, їй вдалося позбутися близько 45 зайвих кілограмів. Зважаючи на такі разючі зміни в житті зірки, зараз вона почувається чудово, обирає найрізноманітніші вбрання та почуває себе впевнено й щасливо. 

Нагадаємо, що 2019 року володарка п'яти премій "Греммі" та статуетки "Оскар" приголомшила гучною заявою. Вона вирішила піти зі сцени, закрити музичний бізнес і просто зайнятися своїм сином. Цьогоріч Адель планує гучно повернутися на сцену. Вона вже працює над записом нової музики, яка стала для неї своєрідною терапією. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
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