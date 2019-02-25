Розмиті селфі, щирі усмішки і міцні обійми: з'явилсь перші знімки з after party Оскара-2019

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Леді Гага на вечірці Після Оскара-2019
Леді Гага на вечірці Після Оскара-2019 / Instagram / @cineetv

Одна з найбільш очікуваних церемоній нагородження року відбулася в неділю, 24 лютого. Традиційно після вручення статуеток, гості торжества та інші знаменитості отримали запрошення на закриту вечірку. Перші знімки з after party вже підривають мережу.

Церемонія Оскар-2019 відзначилася чуттєвим виступом Леді Гаги і Бредлі Купера, падінням Рамі Малека зі сцени і невдало підібраними вбраннями для світського заходу. Однак, якщо знімки з вручення статуеток є у вільному доступі для всіх користувачів, то на закритій вечірці почалося все найцікавіше.

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Так, веселими моментами з after party після церемонії Оскар-2019 поділилася Мадонна, Емілія Кларк, Джейсон Момоа, Леді Гага та інші знаменитості. На фото переможці і ті, які не отримали жодних статуеток весело проводять час, п'ють шампанське і з радістю позують перед камерами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Леді Гага Оскар-2019
Леді Гага на after party після Оскару-2019 / Instagram / @cineetv

ДЖейсон Момоа
Джейсон Момоа та Гелен Міррен / Instagram / @cineetv

Джейсон Момоа Оскар-2019
Джейсон Момоа на after party після Оскару-2019 / Instagram / @cineetv

Гості after party Оскар-2019
Інші гості на after party після Оскару-2019 / Instagram / @cineetv


 

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Теги: LifeStyle Оскар-2019 Леді Гага Мадонна
Джерело: LifeStyle 24
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