Розмиті селфі, щирі усмішки і міцні обійми: з'явилсь перші знімки з after party Оскара-2019

Одна з найбільш очікуваних церемоній нагородження року відбулася в неділю, 24 лютого. Традиційно після вручення статуеток, гості торжества та інші знаменитості отримали запрошення на закриту вечірку. Перші знімки з after party вже підривають мережу.

Церемонія Оскар-2019 відзначилася чуттєвим виступом Леді Гаги і Бредлі Купера, падінням Рамі Малека зі сцени і невдало підібраними вбраннями для світського заходу. Однак, якщо знімки з вручення статуеток є у вільному доступі для всіх користувачів, то на закритій вечірці почалося все найцікавіше.

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Так, веселими моментами з after party після церемонії Оскар-2019 поділилася Мадонна, Емілія Кларк, Джейсон Момоа, Леді Гага та інші знаменитості. На фото переможці і ті, які не отримали жодних статуеток весело проводять час, п'ють шампанське і з радістю позують перед камерами.



Леді Гага на after party після Оскару-2019 / Instagram / @cineetv



Джейсон Момоа та Гелен Міррен / Instagram / @cineetv



Джейсон Момоа на after party після Оскару-2019 / Instagram / @cineetv



Інші гості на after party після Оскару-2019 / Instagram / @cineetv



