Розмови з нецензурною лексикою: Христина Соловій спростувала образ відмінниці

Українська співачка та підопічна Святослава Вакарчука розповіла про бунтарську юність та непростий характер. Христина Соловій, яку асоціюється з дівчинкою-відмінницею на вітчизняній сцені, зізналася, що колись провокувала конфлікти та неодноразово розмовляла на підвищених тонах.

Артистка з бездоганною репутацією Христина Соловій в інтерв'ю для програми "Життя відомих людей" зізналася про конфлікти з однолітками, які нерідко провокувала сама. Дівчина пригадала, яким було її дитинство та юність, спростувавши образ відмінниці, який закріпився за нею ще з часів участі в проєкті "Голос країни".

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Христина Соловій наголосила, що завжди була сміливою та могла відстояти свою позицію. Попри те, що дівчинка росла у родині хорових диригентів, вона знаход час не лише для музики, а й для емоційних з'ясувань стосунків з однолітками. До бійок чи фізичних розправ справа не доходила, проте лайки уникнути не вдавалося. Саме тому зірку ображали ярлики відмінниці та зразкової дівчини на початку творчого шляху.

Я пам'ятаю, що мені або я "набивала стрілки", які відбувалися за дитячим садком. Ми не билися, за волосся ніхто нікого не тягав. Були розмови на підвищених тонах з нецензурною лексикою,

– розповіла Христина Соловій.

Маму зірки часто викликали до школи вчителі, аби повідомити родину про витівки доньки. Проте її ніколи не карали, а маму називали "демократичною".

Незважаючи на всю рішучість, Христина не одразу погодилася переїхати з рідного Львова до столиці. Їй важко було змінити розмірений спосіб життя вдома на насичений графік у Києві. Саме наставник Святослав Вакарчук надихнув виконавицю на кардинальні зміни, адже став не лише її продюсером, а й вже під час першої зустрічі запропонував записати власний альбом.

Мені було важко найбільше емоційно. Я ніколи не жила одна, я завжди жила з батьками. Я вчилась на філологічному, читала книжки, їла печиво і запивала чаєм та особливо не рухалася. А життя в столиці – це постійний стрес,

– наголосила Христина Соловій.