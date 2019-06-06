Розпечена лава, зачаровує своєю стихійністю: гарячі фото

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Фото Брюса Оморі
Фото Брюса Оморі / Bruce Omori

Екстремальні знімки Брюса Оморі і лякають, і захоплюють водночас. У його лавових пейзажах відчувається потужність та краса природи, але разом з тим й стихійність та руйнівні наслідки.

Разом з іншим фотографом – Томом Коельо – він розвиває проект "Екстремальна експозиція". Локація – Гаваї. Оморі зазначає, що вони прагнуть відбити сутність і дух острова в кожному зображенні, знімаючи і вибухову вулканічну активність, і заспокійливі морські пейзажі. 

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Фото Брюса Оморі

За словами Оморі, у кожний кадр він хоче закарбувати рухливий, живий момент, сповнений емоціями, енергією та красою. 


Фото Брюса Оморі

Чоловік навіть не страшиться знімати вивереження вулкану зблизька.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bruce Omori (@bruceomori)


Фото Брюса Оморі


Лавовий пейзаж


Фото Брюса Оморі


Фото Брюса Оморі


Фото Брюса Оморі

Лавові пейзажі Брюса Оморі: дивіться фото

Всі фото – Bruce Omori

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини культури
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