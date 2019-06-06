Розпечена лава, зачаровує своєю стихійністю: гарячі фото

Екстремальні знімки Брюса Оморі і лякають, і захоплюють водночас. У його лавових пейзажах відчувається потужність та краса природи, але разом з тим й стихійність та руйнівні наслідки.

Разом з іншим фотографом – Томом Коельо – він розвиває проект "Екстремальна експозиція". Локація – Гаваї. Оморі зазначає, що вони прагнуть відбити сутність і дух острова в кожному зображенні, знімаючи і вибухову вулканічну активність, і заспокійливі морські пейзажі.

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Фото Брюса Оморі

За словами Оморі, у кожний кадр він хоче закарбувати рухливий, живий момент, сповнений емоціями, енергією та красою.



Фото Брюса Оморі

Чоловік навіть не страшиться знімати вивереження вулкану зблизька.



Фото Брюса Оморі



Лавовий пейзаж



Фото Брюса Оморі



Фото Брюса Оморі



Фото Брюса Оморі

Лавові пейзажі Брюса Оморі: дивіться фото

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