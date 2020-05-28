Розпочинається п'ятий цикл мого життя: Олександр Положинський підбив підсумки у день народження

Відомий український виконавець та колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський сьогодні, 28 травня, святкує свій 48-й день народження. У своє свято чоловік вирішив подякувати усім за те, що він має, а також попросив допомогти тих, хто цього потребує.

Олександр Положинський лише вчора, 27 травня, повідомив своїх фанатів у фейсбуці, що офіційно став безробітнім. За його словами, тепер він "більше не ФОП – безгрупний, безконцертний, безробітний". Одразу ж за кілька годин, у ніч на 28 травня він вирішив пригадати свій попередній шлях, фінал якого виявився для нього нелегким.

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Завершується четвертий дванадцятирічний цикл мого життя й розпочинається п'ятий. Так склалося, що саме в цей час також відбуваються значні зміни в моєму житті. Нещодавно я несподівано покинув справу, якій присвятив два з чотирьох моїх дванадцятирічних періодів. На днях я лишився без офіційної роботи й без гарантованого щомісячного доходу. Я не маю чітких планів і розуміння, чим би хотів займатися далі,

– зізнався Положинський.

Але одразу ж додав, що він не втрачає оптимізму та сповнений натхнення: "Переді мною відкрито безліч шляхів та можливостей. Я маю поруч багатьох дорогих мені людей і впевнений, що ще більше людей вважають мене чимось дорогим для себе. Це додає мені внутрішнього спокою та наснаги". Іменинник повністю задоволений тим, що мав і що здобув, дякує за попередній досвід, яким би він не був, та особливо шкодує за втратами дорогих йому людей.

Які подарунки попросив Положинський у день народження

Разом з цим чоловік вирішив не залишити без подарунків людей, які цього потребують, у день його народження. Екслідер гурту "Тартак" опублікував реквізити родини музиканта та перебуваючого під слідством Андрія Ріффмастера Антоненка, а також продюсера проєкту "Ол.Ів.'Є" Івана Марунича. Окрім цього музикант залишив і власний номер банківської картки, зважаючи на його новий статус безробітного, але одразу поспіший додати, що він не бідує і справляється з труднощами.

Щоб допомогти вам зробити правильний вибір, скажу, що я не бідую і всім забезпечений. Якщо ви виберете перший варіант, то буду справді радий я, а ще Ріфф і його родина. Якщо ви захочете підтримати запис пісень, зрадію я та Іван. Якщо ж ви спокуситесь на варіант номер три, то радітиму тільки я. Як бачите, я завжди лишаюся у виграші,

– підсумував іменинник.

Що відомо про Олександра Положинського?З 1996 року виконавець був лідером популярного українського гурту "Тартак", який було засновано у Луцьку. За 24 роки творчості гурт випустив 10 альбомів та став одним з найвідоміших в Украні. Окрім "Тартака", Положинський реалізовував себе у проєктах "Був'є" (2014) та "Ол.Ів.'Є" (2019) та десятках інших, останній час був ведучим радіо "НВ". Чоловік ніколи не був одруженим та не має дітей. Має квартиру в Києві, але мешкає в Луцьку.