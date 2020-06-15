Епатажна співачка Леді Гага потрапила в об'єктив папараці під час шопінгу в Малібу разом з бойфрендом Майклом Поланскі. Попри те, що в мережі розкритикували її розповнілу фігуру, зірка не поспішає виснажувати себе дієтами й насолоджується улюбленою їжею.

Нещодавно зовнішній вигляд Леді Гаги став приводом для обговорення як в соціальних мережах, так і в світовій пресі. Перші виходи знаменитості після карантину завершилися фатально, адже на неї посипався шквал критики за розповнілу фігуру. Судячи з останньої появи зірки, вона не збирається приховувати зайві кілограми за одягом й не зважає на хейтерів у мережі. Фото співачки поширило видання Just Jared.

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У неділю, 14 червня, Леді Гагу заскочили папараці разом з бойфрендом Майклом Поланскі поблизу одного з італійських ресторанів у Малібу. Закохані прихопили чимало їжі та пляшку вина на вечерю, а виконавиця тримала в руках кілька піц.

Образ Леді Гаги

Попри те, що зірка помітно погладшала, вона не соромиться своїх форм й всіляко демонструє тіло в звабливих образах. Для чергового виходу Леді Гага обрала лосини нюдового кольору з високою талією та короткий білий топ, який лише акцентував на її животі. Образ завершили коричневі чобітки на підборах.

Обличчя співачка приховала за масивними сонцезахисними окулярами та захисною маскою. Біляве волосся вона зібрала в низький пучок, а з аксесуарів обрала великі сережки-кільця. Висновок цієї появи Леді Гаги очевидний – жодним хейтерам не вдасться позбавити знаменитість впевненості в собі.