Розрив року: Ірина Шейк і Бредлі Купер більше не живуть разом, – ЗМІ

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Бредлі Купер і Ірина Шейк
Бредлі Купер і Ірина Шейк / www.gettyimages.com

Одна з найкрасивіших пар Голлівуду – супермодель Ірина Шейк і актор Бредлі Купер – розірвали стосунки. Саме про це пишуть чимало західних ЗМІ, наголошуючи, що подружжя вже не живе разом.

Як повідомляє видання The Sun, стосунки між Бредлі та Іриною охололи. За словами інсайдера, Шейк з'їхала з особняка голлівудського актора в районі Pacific Palisades у Лос-Анджелесі у свій будинок.

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Стосунки між ними стають все холоднішими. Це тривало протягом декількох місяців. Ірина вирішила, що буде краще, якщо вона переїде до себе. Схоже, що їхні стосунки не склалися,
– йдеться у джерелі.

Напередодні видання Page Six писало, що шлюб актора і моделі тримається на волосинці і вони на межі розлучення.

"Вони намагаються помиритися заради своєї дочки. Але насправді все погано. Ніхто не щасливий. Відносини висять на волосинці", – заявив інсайдер.

бредлі купер і ірина шейк
Бредлі Купер і Ірина Шейк / Getty Images

Крім того, видання додало, що у Бредлі Купера та Ірини Шейк зовсім різні інтереси: "Він не п'є і захоплюється духовним розвитком. Вона любить світське життя. На тусовках вони не виглядають щасливими, навіть не розмовляють одне з одним".

Вперше про непорозуміння Ірини і Бредлі заговорили після виступу актора зі своєю колегою Леді Гагою по фільму "Зірка народилася" на церемонії нагородження Оскар-2019. Під час виступу між зірками виникла так звана "хімія", яку шанувальники бурхливо обговорюють у соціальних мережах. Попри те, що на церемонії нагородження разом з Купером була присутня Ірина Шейк, він відверто фліртував із Леді Гагою на сцені.

леді гага і бредлі купер
Леді Гага і Бредлі Купер / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Леді Гага Ірина Шейк Зіркові розлучення
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