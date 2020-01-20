Розсекретили імена хресних батьків дитини принца Гаррі та Меган Маркл, – ЗМІ

Принц Гаррі та Меган Маркл часто порушували королівські правила. Однак ті канони, які стосуються їхнього маленького сина Арчі, пара все ж дотрималась. Герцоги Сассекські не розголосили інформацію про хрещених батьків хлопчика. Та днями за них це зробили інсайдери з близького оточення подружжя.

Про це повідомляє таблоїд Express. За даними журналістів, хресною мамою Арчі Гаррісона стала 54-річна няня Тігго Петтіфер, яка раніше працювала на королівську родину. Вона жила в палаці з 1993 до 1999 року, тому після смерті принцеси Діани допомагала Гаррі та Вільяму пережити втрату. Інсайдери розповіли, що Тігго замінила герцогам маму та ставилась до них, як до власних синів. Покинути палац її змусило заміжжя та очікування власного первістка.

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З роками дружні стосунки няні з принцами не змінились. Гаррі і Вільям залюбки спілкуються з Тігго Петтіфер та є хресними батьками її нащадків. Тому вибір герцога Сассекського був досить прогнозованим. Жінка познайомилась з Меган Маркл одразу після її заручин з принцом Гаррі.

"Гаррі не міг дочекатися, коли познайомить Меган з Тіггі. Не зважаючи на те, що дві жінки сильно відрізняються характерами, вони знайшли спільну мову. Тіггі дуже важлива людина в житті Гаррі, майже як мама, адже саме вона доглядала за ним, коли принцеса Діана померла", – розповів інсайдер.



Тіггі Петтіфер з принцом Гаррі / Hello Magazine

Хресним батьком Арчі став 53-річний офіцер гвардії Марк Дайер. Він відіграв не меншу роль у вихованні принца Гаррі, тому саме його запросили взяти участь у церемонії хрещення первістка герцогів Сассекських. А от третім хрещеним для хлопчика став близький друг Гаррі Чарлі Ван Страубензі. Бізнесмен колись навчався з внуком Єлизавети ІІ та став єдиним, з ким він продовжив спілкуватись після королівського весілля.



Принц Гаррі та Чарлі ван Страубензі / The Sun

За словами інсайдерів, всі хрещені засмучені від новин про складання обов'язків принца Гаррі та Меган Маркл. Наразі Арчі Гаррісон зі своєю зірковою мамою перебувають в Канаді, тому до Лондона вони приїжджатимуть не часто.

Що відомо про хрестини сина принца Гаррі та Меган Маркл?

Маленького Арчі Гаррісона похрестили у суботу, 6 липня 2019 року. Подія була заздалегідь анонсованою, проте поглянути на первістка герцогів Сассекських могли тільки запрошені гості. Меган Маркл та принц Гаррі подбали про приватність, тому церемонія пройшла у каплиці на території Віндзорського палацу, до якої мають доступ тільки члени королівської родини.



Перед хрестинами у ЗМІ подейкували, що хресними батьками Арчі стануть подруги Меган – Джессіка Малруні і Серена Вільямс, і друзі Гаррі – Марк Дайер і Маркус Андерсон. Однак представники королівської родини не підтвердили цієї інформації. На заході були присутні найближчі родичі пари, за винятком Її Величності. Королева Єлизавета ІІ не прийшла на хрестини через заплановану поїздку до Шотландії.