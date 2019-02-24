Розслаблені булки чиновників, – Сарган жорстко відповіла на заяви Кириленка щодо Євробачення

1016 Читать новость на русском
Сарган жорстко відповіла на заяви Кириленка щодо Євробачення
Сарган жорстко відповіла на заяви Кириленка щодо Євробачення / Фото з відкритих джерел

Прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган впевнена, що завдяки своїм заявам віце-прем'єр-міністр В’ячеслав Кириленко хоче протягнути до Тель-Авіва інший гурт.

Про відсутність належної інформполітики та пропаганди вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Права па пісню MARUV належать російській компанії

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко не втомлювався коментувати відбір до Євробачення-2019 від України. Зокрема, він зазначив, що переможець національного конкурсу, тобто співачка MARUV, не може представляти країну, поки виступає в країні-агресорі.

Однак прес-секретар Луценка побачила у цих висловлюваннях і "приховані мотиви".

Відсутність інформполітики і пропаганди на держ рівні і розслаблені «булки» чиновників протягом п’яти років, які покладалися лише на свідомість українців. Може, почніть з себе, пане Кириленко? І через черговий скандал не треба таки протягувати в Тель-Авів KAZKA,
– відповіла на це Сарган.

Що не так із MARUV?Maruv перемогла у фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 та здобула право представляти Україну на пісенному конкурсі. Проте багато хто проти виступу артистки від України, адже Maruv продовжує гастролювати Росією. Співачка свої концерти у сусідній державі аргументує тим, що цими виступами сприяє "миру між країнами".

При цьому Maruv каже, що вважає Крим територією України. Але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".

Зазначимо, що телеканал СТБ, який транслював усі прямі ефіри Національного відбору. має за собою право лише проводити відбір учасників і підраховувати голоси суддів та глядачів. Вирішальне слово належить НСТУ – Національній суспільній телерадіокомпанії України, яка після оголошення переможця відбору підписує договір з виконавцем. Про рішення НСТУ поки що інформації немає.

 

 

blog_ava
Росія програла Україні, – військовий США про події в Азовському морі
сьогодні
21383
Теги: Новини України LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення Україна – Росія MARUV В'ячеслав Кириленко
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
23 лютого 15:37 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 6954
Відбір на Євробачення-2019 від України: хто пройшов у фінал
23 лютого 13:40 Відбір на Євробачення-2019 від України: хто пройшов у фінал
14089
Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
22 лютого 20:00 Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
Євгенія Мазур 513
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
22 лютого 16:22 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
592
Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
22 лютого 13:02 Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
Юлія Девда 1902
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук