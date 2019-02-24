Розслаблені булки чиновників, – Сарган жорстко відповіла на заяви Кириленка щодо Євробачення

Прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган впевнена, що завдяки своїм заявам віце-прем'єр-міністр В’ячеслав Кириленко хоче протягнути до Тель-Авіва інший гурт.

Про відсутність належної інформполітики та пропаганди вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко не втомлювався коментувати відбір до Євробачення-2019 від України. Зокрема, він зазначив, що переможець національного конкурсу, тобто співачка MARUV, не може представляти країну, поки виступає в країні-агресорі.

Однак прес-секретар Луценка побачила у цих висловлюваннях і "приховані мотиви".

Відсутність інформполітики і пропаганди на держ рівні і розслаблені «булки» чиновників протягом п’яти років, які покладалися лише на свідомість українців. Може, почніть з себе, пане Кириленко? І через черговий скандал не треба таки протягувати в Тель-Авів KAZKA,

– відповіла на це Сарган.

Що не так із MARUV?Maruv перемогла у фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 та здобула право представляти Україну на пісенному конкурсі. Проте багато хто проти виступу артистки від України, адже Maruv продовжує гастролювати Росією. Співачка свої концерти у сусідній державі аргументує тим, що цими виступами сприяє "миру між країнами".



При цьому Maruv каже, що вважає Крим територією України. Але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".

Зазначимо, що телеканал СТБ, який транслював усі прямі ефіри Національного відбору. має за собою право лише проводити відбір учасників і підраховувати голоси суддів та глядачів. Вирішальне слово належить НСТУ – Національній суспільній телерадіокомпанії України, яка після оголошення переможця відбору підписує договір з виконавцем. Про рішення НСТУ поки що інформації немає.