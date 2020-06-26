Зірка світових подіумів Емілі Ратажковскі у новому образі приголомшила прихильників результатами еротичної фотосесії. Вона вкотре постала перед камерою з оголеними грудьми.

Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі протягом тривалого часу не поширювала в мережі сексуальних кадрів. Після зміни іміджу знаменитість оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі цілу серію звабливих світлин.

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Вона неодноразово поставала напів оголеною чи топлес на фотосесіях чи під час рекламних кампаній. Емілі не соромиться демонструвати свої принади, не боїться осуду та думки оточуючих.

У крайній публікації вона показала декілька чорно-білих кадрів, на яких постала у звабливому образі. Модель зображена у білій розстебнутій сорочці, з-під якої видно її оголені груди. На кожній із світлин окрім відвертого вбрання привертає увагу пристрасний погляд та поза Ратажковскі. Біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках.

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Схоже, що Емілі повертається до звичних для неї фотосесій та знову буде радувати шанувальниками спокусливими знімками. Проте тепер зірка поставатиме перед камерою у новому, незвичному образі.