Українська співачка Тіна Кароль розбурхала мережу новим еротичним фото. Артистка неодноразово поставала перед камерою у грайливих образах і вкотре вирішила продемонструвати свою сексуальність.

Тіна поширила світлину на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала красу та жіночу грайливість, якою зачарувала шанувальників.

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Останнім часом Кароль часто ділиться з підписниками подібними кадрами. Вона постає перед камерою у відвертих образах, де хизується своїми принадами.

Цього разу виконавиця позувала у розстебнутій білій oversize сорочці без нижньої білизни. Волосся вона вклала у красиві кучері, які спадали на обличчя. Макіяж знаменитості був у нюдових відтінках з акцентом на очах.

На обличчі Тіни Кароль сяяла усмішка, яка додавала образу яскравих емоцій. Зірка зображена на чорному тлі, яке гармонійно поєднувалося із атмосферою зйомки.



Грайлива Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol