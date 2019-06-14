Розваги у президентському номері: як Настя Каменських відсвяткувала дівич-вечір (відео 18+)

Весілля Потапа і Насті Каменських відбулося майже три тижні тому, але фото і відео з весілля продовжують з'являтися в мережі. Однак найцікавіше, як завжди, залишилося за кадром. Так, Настя Каменських показала, як відсвяткувала традиційний дівич-вечір і що підготували для неї її подруги.

Українська співачка Настя Каменських вийшла заміж за продюсера Потапа близько трьох тижнів тому, 23 травня. І лише сьогодні, 14 червня, на її YouTube-каналі NKofficial з'явився відеоблог з дівич-вечора, який організували для неї її подруги.

Читайте також: Настя Каменських знялася оголеною у душі: звабливе фото

Відео розпочалося з розіграшу, який вигадали дівчата. Вони домовилися з відомим телеведучим Володимиром Остапчуком та учасником гурту ZBSband Богданом Буйлуком, аби вони переодягнулися в поліціянтів і зупинили машину, в якій їхала Настя Каменських. Хлопці зустріли зірку і "посвятили" її в наречені пікантною іграшкою.



Настя Каменських з подругами на дівич-вечорі / Instagram / @kamenskux

Там її зустріли подруги на білому лімузині "Мерседесі" і продовжили дивувати сюрпризами. Дівчата у білих вбраннях відкоркували пляшку шампанського і відправилися у розкішний президентський номер готелю. Там на Настю чекав багатий кейтеринг та інші несподіванки.

Дивитися відео з дівич-вечора Насті Каменських: відео 18+