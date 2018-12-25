"Розваж себе сам": Маша Єфросиніна показала кумедне відео з сином

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Маша Єфросиніна з сином Олександром
Маша Єфросиніна з сином Олександром / Скріншот з відеоролика

Знаменита українська телеведуча і організатор благодійних заходів Маша Єфросиніна у Святвечір католицького Різдва опублікувала кумедне відео 4-річного сина. Маленький Олександр зачарував мережу своєю харизмою.

Нещодавно Маша Єфросиніна продемонструвала стильний зимовий "лук", а вже наступного дня потішила шанувальників кумедним відео зі своїм маленьким сином Олександром. Телеведуча опублікувала ролик на своїй сторінці в Instagram.

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Танець під назвою "Розваж себе сам". Мій Олександр. Підглянуто матір'ю,
– підписала відео Маша Єфросиніна.

На фоні ролика чути гучну музику і розмови натовпу, а з дверей, що потрапили в кадр, виходили дівчата у вишиванках. Вдалині можна помітити чоловіка телеведучої Тимура Хромаєва, який з кимось розмовляє. У куті кімнати виднівся край прикрашеної ялинки, а Маша Єфросиніна сиділа неподалік від неї.

Син ведучої Олександр тим часом, справді, розважав себе як міг. Спершу він грався з розмежувачами, які лежали на підлозі, а пізніше пустився в запальний танець біля ялинки. Він підскакував, розмахував руками і весело крутився. Ймовірно, сама Марія теж не очікувала на таке яскраве розгортання подій і просто включила камеру, аби познімати сина.

 

 

Теги: LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: 24 канал
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