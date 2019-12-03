"007: Не время умирать": появились потрясающие персонажные постеры к фильму о Джеймсе Бонде

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"007: Не время умирать" / Коллаж: LifeStyle 24

25-я лента о культовом агенте 007 Джеймсе Бонде на полную готовится к большой премьере. Создатели фильма "007: Не время умирать" представили новые персонажные постеры.

Накануне, 2 декабря, в сети появился первый тизер к драматическому триллеру "007: Не время умирать", который стал 25-й полнометражной картиной про английского агента Джеймса Бонда. Вслед за коротким видеороликом создатели фильма поделились новыми персонажными постерами, на которых главные герои предстали в потрясающих образах.

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Официальные фотографии к ленте появились на официальной странице журнала Just Jared в инстаграме. На постерах появились Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду, Ана де Армас, Лашана Линч, которая в следующей части станет агентом 007, и Бен Уишоу. Напомним, премьера фильма запланирована на апрель 2020 года, а Дэниэл Крейг в последний раз исполнит роль Джеймса Бонда.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Кино LifeStyle Рами Малек Джеймс Бонд
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