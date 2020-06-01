1 июня в народном календаре почитают Ивана Долгого. Еще в древности люди считали, что если на Ивана идет дождь, то весь июнь будет сухим. Также в этот день отмечается Всемирный день защиты детей.

Именины сегодня празднуют: Александр, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Максим, Матвей, Сергей.

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Народные приметы на 1 июня

– Первые дни июня дождевые – лето будет засушливым, без большого количества осадков.

– Если в этот день холодная погода, то еще 40 дней не стоит ждать тепла.

– Если вороны сидят, повернув клювы в одну сторону – в ближайшее время будет сильный ветер.

– Если муравьи спешат по своим делам – к хорошей и ясной погоде, а если закрывают все норки – быть долгим и холодным дождям.

Что можно делать 1 июня

На Ивана Долгого рекомендуется сеять огурцы, тогда родят и дадут богатый урожай.

Что нельзя делать 1 июня