1 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 июня в народном календаре почитают Ивана Долгого. Еще в древности люди считали, что если на Ивана идет дождь, то весь июнь будет сухим. Также в этот день отмечается Всемирный день защиты детей.
Именины сегодня празднуют: Александр, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Максим, Матвей, Сергей.
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Народные приметы на 1 июня
– Первые дни июня дождевые – лето будет засушливым, без большого количества осадков.
– Если в этот день холодная погода, то еще 40 дней не стоит ждать тепла.
– Если вороны сидят, повернув клювы в одну сторону – в ближайшее время будет сильный ветер.
– Если муравьи спешат по своим делам – к хорошей и ясной погоде, а если закрывают все норки – быть долгим и холодным дождям.
Что можно делать 1 июня
- На Ивана Долгого рекомендуется сеять огурцы, тогда родят и дадут богатый урожай.
Что нельзя делать 1 июня
- Сегодня не стоит критиковать людей, ведь своими словами вы можете привлечь к себе какую-то напасть.