1 июля в народном календаре отмечается Ярилов день. По приметам, в этот день очень сильно греет солнце и на улице стоит настоящая летняя жара. В древности наши предки чтили Ярила – бога Солнца.

Именины сегодня празднуют: Александр, Василий, Виктор, Леонтий.

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Народные приметы на 1 июля

– Туман стелется по долинам утром – признак того, что будет ясная погода.

– Если кувшинки поздно просыпаются утром и едва поднимаются над водой, то после обеда ждите дождя.

– Если утром нет росы, то ночью будет дождь.

– Если ночью не спится, то можно посмотреть на Луну в небе и попытаться мысленно повесить ведро на рог. Если ведро "висит", то будет сухо, а если "падает", то быть дождю.

Что можно делать 1 июля

Сегодня принято собирать душистые травы и варить из них чай. В древности люди верили, что такой напиток поможет справиться с недугом.

Что нельзя делать 1 июля