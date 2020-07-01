1 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 июля в народном календаре отмечается Ярилов день. По приметам, в этот день очень сильно греет солнце и на улице стоит настоящая летняя жара. В древности наши предки чтили Ярила – бога Солнца.
Именины сегодня празднуют: Александр, Василий, Виктор, Леонтий.
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Народные приметы на 1 июля
– Туман стелется по долинам утром – признак того, что будет ясная погода.
– Если кувшинки поздно просыпаются утром и едва поднимаются над водой, то после обеда ждите дождя.
– Если утром нет росы, то ночью будет дождь.
– Если ночью не спится, то можно посмотреть на Луну в небе и попытаться мысленно повесить ведро на рог. Если ведро "висит", то будет сухо, а если "падает", то быть дождю.
Что можно делать 1 июля
- Сегодня принято собирать душистые травы и варить из них чай. В древности люди верили, что такой напиток поможет справиться с недугом.
Что нельзя делать 1 июля
- Чтобы был хороший урожай, в этот день нельзя лениться на поле.
- Для того, чтобы не запустить в дом беду, не рекомендуется запускать в этот день в дом незнакомцев.
- Сегодня нельзя занимать деньги, так как сами до конца месяца можете остаться без финансов.