Не редко голливудские актеры изображают на экране значительно более младших героев. Помогает им в этом тинейджерский наряд или иногда грим. В каких лентах актеры были старше персонажей – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

"Завтрак у Тиффани", "Гарри Поттер", "Игра престолов", "Дневники вампира", "Друзья" – эти популярные проекты хорошо известны всем киноманам. Однако никто и не подозревал, что в этих лентах знаменитые актеры Голливуда появлялись, когда их возраст был значительно больше, чем у персонажей. Чтобы убедиться в этом, 24 канал подобрал кадры из фильмов и сериалов, и узнал, сколько же лет было звездам, когда они перевоплощались в любимых героев.

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"Завтра у Тиффани"



Актрисе Одри Хепберн было 32, когда она сыграла 18-летнюю Холли / Фото IMDb

"Друзья"



Моника была моложе Роса, однако у актеров все было наоборот / Фото OKino

"Дневники вампира"



25-летнего вампира сыграл 30-летний Йен Сомерхолдер / Фото Metro



Полу Уэсли, который сыграл 17-летнего Стефана, было 35 лет / Фото Clutch

"Гарри Поттер"



Актрисе Ширли Хендресон было 37, когда она играла школьницу Миртл / Фото

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"Поймай меня, если сможешь"



Леонардо Ди Каприо было 28, когда он играл 16-летнего мошенника / Фото Moviestape

"Назад в будущее"



Майклу Джей Фоксу было 29, когда его герой был в возрасте 17 лет / Фото Unian

"Игра престолов"



Джек Глисон играл 17-летнего, когда ему было 25 / Фото HBO

"Ривердейл"



Коулу Спроусу исполнилось 27, а его персонажу – 16 / Фото Cinema

"Загадочная история Бенджамина Баттона"



Брэду Питту было 44, когда он сыграл молодого Баттона / Фото IMDb