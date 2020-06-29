Уже с 15 июля иностранные туристы смогут отправиться на отдых на Мальдивские острова. Поэтому 24 канал собрал подборку мест, которые стоит увидеть собственными глазами.

Президент Мальдивских островов Ибрагим Солих заявил, что граница открыта для туристов со всего мира. Также на границе не будут требовать проходить тестирование на COVID-19.

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Что делать на Мальдивах

Кроме шикарных пляжей и золотого солнца, на Мальдивских островах можно и поразвлекаться и узнать много нового.

Х. П. Риф

Дайвинг очень распространенное развлечение на Мальдивах. Х.П. Риф – это одно из лучших мест для дайвинга. Здесь можно исследовать потрясающие коралловые рифы и прекрасный мир рыб.

Рифы на Мальдивах / Фото: mapme.club

Банановый риф

Еще одно место для погружения – это банановый риф. Риф в форме банана и расположен посреди пролива Гифтун. Наибольшая глубина – 10 метров, а видимость под водой колеблется от 10 до 30 метров.

На северо-западе есть впечатляющая вершина, которая покрыта мягкими кораллами, а на северо-востоке – есть несколько пещер, в которых живут разные морские обитатели. Там можно встретить: стеклянную рыбу, скатов, черепах, рыбу-ангела, рыбу-бабочку, иглобрюха и множество других существ.

Кстати, на банановом рифе могут погружаться все – от новичка до продвинутого аквалангиста.

Банановый риф в форме банана / Фото: womanadvice.ru

Манта Пойнт

Еще одна разновидность дайвинга, который предлагают на Мальдивских островах – это погружение с мантами. Манты – это гигантские скаты, ширина некоторых достигает 7 метров.

Манта Пойнт – дайвинг со скатами / Фото: birdmi.com

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Остров Алимата

Алимата – это остров-отель, который имеет круглую форму. У этого отеля 5 звезд и он предлагает множество водных процедур.

Алимата – круглый остров / Фото: agoda.com

Старая мечеть Пятницы

Это прекрасное место для исследования исламской культуры Мальдив. Здесь на стенах есть узоры в арабском стиле, а сами стены из кораллов.

В мечети есть гробницы султанов и дворян.

Мечеть Пятницы / Фото: mapme.club

Национальный музей

Множество различных артефактов, рассказывающих историю и культуру страны, есть в Национальном музее. Сам музей расположен в городе Мале. Он был построен по проекту китайского правительства.

Национальный музей Мале / Фото: easyvoyage.de

Ужин в компании скатов и рыб

На Мальдивах есть подводный ресторан, который действует на глубине 5 – 10 метров. Здесь вы сможете поужинать в компании скатов, акул и различных рыбок.

Подводный ресторан на Мальдивах / Фото: jisty.com.ua

Необитаемый остров

Когда вы путешествуете по разным странам, то обычно они переполнены туристами и даже негде сделать фото. А вот Мальдивы предлагают побывать на необитаемом острове. На Мальдивах 1200 островов, а заселены лишь 200. Поэтому туристы смогут арендовать целый остров на целый день!

Аренда острова / Фото: wallpapercave.com

Город Мале

Крупнейший город, но самая маленькая столица – это столица Мальдивской Республики Мале. Ее площадь составляет всего 5,8 квадратных метра. В этом городе и расположено множество туристических достопримечательностей.

Столица Мальдив / Фото: mydiscoveries.ru

Любование звездами

Наблюдать за движением комет, рассматривать кратеры на Луне – можно на островах обсерватории на острове Кунфунадо.

Благодаря современному оборудованию и астрономам – такой опыт для вас будет незабываемым.

Море звезд на Мальдивах / Фото: travel.tochka.net