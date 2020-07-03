Кинематограф в ХХ веке стал самым влиятельным видом искусства, и фото со съемочных площадок получили самостоятельную художественную значимость.

В кино мы видим только актеров и фон, можем оценить работу режиссера и сценариста, но фотографы на съемочных площадках отражают всех причастных к созданию фильма. Режиссеры, костюмеры, гримеры, сценаристы, актеры и даже декорации – никто и ничто не остается без объектива фотографа. Подборка снимков со съемочных площадок была опубликована на сайте Сameralabs.org.

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Фото со съемочных площадок в разные годы

На фото Джин Харлоу – кинозвезда и секс-символ 1930-х. Из-за цвета волос её называли "Платиновая блондинка". Она снялась в более чем в 25 фильмах, в некоторых сыграла полноценную роль, а в некоторых эпизодическую.



Секс-символ 30-х годов / Фото: сameralabs.org

А это съемки фильма "Песня разбойника" в 1930 году. На фото Стэн Лорел, Лоуренс Тиббет и Оливер Харди. Фильм "Песня мошенника" – это романтический мюзикл от режиссера Лайонела Бэрримора, который рассказывает об истории похищения девушки на Кавказе.



Актеры фильма "Песня мошенника" / Фото: сameralabs.org

Янина Жеймо на съемках фильма-сказки "Золушка" в 1947 году. Янина сыграла главную роль в этом фильме – Золушку, которую на протяжении почти всей жизни эксплуатировала мачеха. Но в определенный момент ее жизни изменилась – она встретила принца, который забрал ее в сказочную жизнь.

На фото мы видим вовсе не сказочного персонажа, а актрису, которая отдыхает от съемок, выкуривая сигарету.



Янина Жеймо в фильме "Золушка" / Фото: сameralabs.org

На этом снимке Одри Хепберн, которая играла главную роль в фильме "Завтрак у Тиффани", 1961 год. Фильм "Завтрак у Тиффани" получил "Оскар", победив в номинациях "Лучшая музыка к кинофильму" и "Лучшая песня".



"Завтрак у Тиффани", 1961 г. / Фото: сameralabs.org

Фотограф Деннис Сток был на съемочной площадке фильма "Планета обезьян" в 1967 году от киностудии 20th Century Fox. "Планета обезьян" вышел в прокат через год после этого фото, главную роль сыграл Чарлтон Хестон.



Съемки фильма "Планета обезьян" / Фото: сameralabs.org

Один из самых масштабных кинопроектов режиссера Питера Джексона – это "Властелин колец". На фото подготовка декораций к съемкам в 2000 году.

Фильм получил 8 кинонаград, в том числе и "Оскар" и "Золотой глобус".



Декорации к фильму "Властелин колец" / Фото: сameralabs.org

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Мел Гибсон и Джеймс Кэвизел на съемочной площадке "Страсти Христовы" в 2004 году. В американском фильме рассказывается о последнем дне Христа.

Интересный факт: актеры в фильме говорят на арамейском языке или латыни, ведь режиссер Мел Гибсон был уверен, что все и так знают, о чем идет речь. Но впоследствии его все же уговорили добавить субтитры.



Мел Гибсон и Джеймс Кэвизел на съемочной площадке / Фото: сameralabs.org

Кирстен Данст сыграла главную роль в биографическом фильме о жизни королевы Франции Марии Антуанетты. Фильм вышел на экраны в 2006 году.

Съемочная группа получила даже специальное разрешение от французского правительства для съемок в Версале.



Кирстен Данст на съемках фильма о королеве Франции/ Фото: сameralabs.org

А это фото было сделано во время перерыва на съемках нашумевшего сериала "Игра престолов". Сериал выходил в течение 2011 – 2019 годов. Последний сезон "Игры престолов" был представлен в рекордных 32-х номинациях 2019 года.



Актеры сериала "Игра престолов"/ Фото: сameralabs.org

Это "мертвецы" во время съемок сериала "Ходячие мертвецы". Сериал начал выходить в 2010 году, режиссер телесериала – Френк Дарабонт.

Во время съемочного процесса "зомби" и "люди" всегда обедали отдельно друг от друга.



Зомби из сериала "Ходячие мертвецы" / Фото: сameralabs.org