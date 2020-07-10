10 июля в народном календаре почитается память Самсона – сына состоятельных и благородных римлян, который став врачом, помогал больным. У Самсона были лишь благие намерения, поэтому Господь даровал ему дар чудотворения.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Жанна, Александр.

​Читайте также Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка

Народные приметы на 10 июля

– На листьях конского щавеля появились липкие капельки сока – примета того, что через два дня пойдет дождь.

– Кучерявые облака 10 июля плывут с северной стороны – к засухе.

– Дождь на Самсона – дожди будут постоянно идти вплоть до Бабьего лета.

– Если облака плывут с запада, то будет плохая погода.

Что можно делать 10 июля

День благоприятен для крупных покупок. Если вы давно планировали приобрести какую-то вещь, то можете смело это делать.

Что нельзя делать 10 июля

Сегодня до рассвета нельзя смотреть в зеркало, чтобы не навлечь беду.



10 июля нельзя смотреть в зеркало до рассвета