10 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 июля в народном календаре почитается память Самсона – сына состоятельных и благородных римлян, который став врачом, помогал больным. У Самсона были лишь благие намерения, поэтому Господь даровал ему дар чудотворения.
Именины сегодня празднуют: Георгий, Жанна, Александр.
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Народные приметы на 10 июля
– На листьях конского щавеля появились липкие капельки сока – примета того, что через два дня пойдет дождь.
– Кучерявые облака 10 июля плывут с северной стороны – к засухе.
– Дождь на Самсона – дожди будут постоянно идти вплоть до Бабьего лета.
– Если облака плывут с запада, то будет плохая погода.
Что можно делать 10 июля
- День благоприятен для крупных покупок. Если вы давно планировали приобрести какую-то вещь, то можете смело это делать.
Что нельзя делать 10 июля
- Сегодня до рассвета нельзя смотреть в зеркало, чтобы не навлечь беду.
10 июля нельзя смотреть в зеркало до рассвета