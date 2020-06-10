10 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 июня в народном календаре отмечается день Никиты. Святой мученик был милостив и всегда помогал бедным. Сегодня о его помощи просят все, кто в этом нуждается.
Именины сегодня празднуют: Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита.
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Народные приметы на 10 июня
– Много муравьев на муравейнике – на хорошую погоду.
– Радуга после дождя быстро исчезает – к ясной погоде, долго стоит – к непогоде.
– Сон с 9 на 10 июня не сбудется.
Что можно делать 10 июня
- Говорят, если беременная женщина сегодня пообщается с мудрым и красивым человеком, то у нее родится здоровый ребенок.
Что нельзя делать 10 июня
- По народным поверьям, спать в полдень сегодня нельзя.
- Не рекомендуется в этот день разговаривать с незнакомцами, ведь можно навлечь на свою семью беду.
- Сегодня нельзя экономить, чтобы весь год не быть в нищете.
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