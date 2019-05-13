100 домов по 1 евро: почему на Сицилии бесплатно раздают недвижимость

На итальянском острове Сицилия раздают дома практически бесплатно. Но есть одно условие, при котором вы можете стать новым владельцем недвижимости на крупнейшем острове в Средиземном море.

Почему на Сицилии распродают дома?

Власти города Муссомели, что в центральной части острова, выставили на продажу около сотни заброшенных домов за символическую сумму – по 1 евро каждый, пишет The Sun.

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Новые владельцы могут приобрести жилье только при условии, что обязуются его отстроить.



На Сицилии дома продают по 1 евро

Такую "смешную" цену на недвижимость установили, чтобы привлечь потенциальных покупателей, среди которых могут быть и иностранцы. Власти муниципалитета признают, что денег на восстановление домов, многие из которых находятся в аварийном состоянии, нет.

Чтобы купить дом за 1 евро, надо также внести залог в размере 8000 долларов и обязаться восстановить жилье за год. Если новый владелец не успеет выполнить реставрационные работы за это время, залог ему не вернут.



Как выглядят дома, которые продают по 1 евро на Сицилии

По подсчетам, восстановление 1 квадратного метра в таких домах может обойтись в 1000 долларов США, а административные расходы могут составить до 4000 долларов.



Объявление на доме, который продают за 1 евро



Объявление о продаже дома на Сицилии за 1 евро

Муниципалитет Муссомели расположен на Сицилии, примерно в 70 километрах от Палермо. Здесь есть немало древних церквей и средневековых замков. Много местных покидают свои дома и едут жить в большие города. По последним данным, здесь проживает чуть более 10 тысяч жителей.

Смотрите видео о невероятной Сицилии:

Это уже не первое итальянское село, которое предлагает переехать в глубинку, приобретя там недвижимость за символическую сумму.

Подобную "распродажу" также устроили в Японии.