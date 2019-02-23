100 миллионов долларов: родственники Джексона требуют компенсацию за показ скандального фильма

Родственники покойного певца Майкла Джексона возмущены предстоящим показом фильма "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland). Они уже подали судебный иск против телекомпании HBO и требуют компенсацию в размере 100 миллионов долларов.

Как сообщает The Guardian, главным аргументом родственников легендарного Майкла Джексона является то, что они заключили договор с представителями HBO. Согласно договоренностям, телеканал не должен был транслировать ролики, которые порочили бы имя певца после его смерти. Будущая трансляция фильма "Покидая Неверленд", в котором утверждают, что артист насиловал несовершеннолетних мальчиков, является прямым нарушением этого договора.

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HBO нарушила договоренность о том, чтобы не порочить Майкла Джексона путем продюсирования или представления публике одностороннего по содержанию образца неприкрытой пропаганды,

– говорится в судебном иске.

Кроме этого, родственники Майкла Джексона убеждены, что скандальным фильмом HBO стремится "бесстыдно нажиться" на человеке, который не совершал преступлений.

Что известно о скандальной киноленте"Покидая Неверленд"

"Покидая Неверленд" является документальным фильмом о жизни и творчестве Майкла Джексона. Он будет состоять из двух частей, в одной из которых говорится о педофильных преступлениях короля поп-музыки.

В резонансной киноленте приняли участие вероятные жертвы певца – программист Джеймс Сейфчак и хореограф Вад Робсон. Перед камерой они рассказали о знакомстве с Майклом Джексоном и сексуальных домогательствах, которым они подверглись в возрасте 7 и 10 лет. Кроме Джеймса и Вада, скандальные обвинения прокомментировали их жены и родители.



Скандальный фильм про Майкла Джексона / Rolling Stone

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Родственники покойного артиста заявили, что все факты и обвинения, приведенные в "Покидая Неверленд", являются ложными. Мотив киноленты они назвали "очередной перефразировкой устаревших утверждений, дискредитирующих Майкла Джексона". После таких комментариев фильм получил еще большую популярность.

Премьера уже состоялась на кинофестивале Sundance, который проходил в городе Парк-Сити с 24 января по 3 февраля. Гости светского мероприятия стали первыми зрителями скандального фильма. Все остальные киноманы смогут посмотреть киноленту в марте 2019 года. Теперь же сеть взбудоражил первый официальный трейлер.

Смотрите первый трейлер к фильму "Покидая Неверленд": видео