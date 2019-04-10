10 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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10 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 10 апреля / na-skryzhalyah.blogspot.com

10 апреля 2019 года чтят память святого Илариона Нового, Пеликитского игумена. Этот день также носит название "Евстрат" и "Мать и мачеха".

В этот день отмечают День брата и сестры и День рождения спички. Французский студент Шарль Сориано создал фосфорные спички. 10 апреля в 1833 году он заменил смесь для спичечных головок желтым фосфором. Также в этот день отмечают День банана и Международный день любовного треугольника.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Василий.

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Народные приметы на 10 апреля

– Слышен глухой и длительный гром – будет много дождей в ближайшее время.

– Сороки сидят на верхушках деревьев – холод скоро закончится.

– Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.

Что можно делать 10 апреля

1. Сегодня смело отправляйтесь в путешествия.

2. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать 10 апреля

1. В этот день нельзя врать, ссориться и выпивать.

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Прогноз погоды на 10 апреля: в Украину идут дожди с грозами, но потеплеет до +20 градусов
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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: Lifestyle 24
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