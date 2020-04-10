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10 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 10 апреля / Википедия

10 апреля в народном календаре чествуют Илариона – Выверни оглобли. Считается, что в этот день цветы мать-и-мачехи, собранные 15 августа, имеют целебное свойство. Из них нужно заваривать чай.

Именины сегодня отмечают: Иларион, Степан, Илья, Николай.

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Народные приметы на 10 апреля

– Слышать глухой и длительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.

– Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.

– Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.

– Туман и иней утром 10 апреля предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.

Что можно делать 10 апреля

1.Рекомендуется в этот день завершить все дела.

Что нельзя делать 10 апреля

1.Сегодня нельзя сквернословить, ругаться с кем-то и обсуждать людей за спиной.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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