10 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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10 августа 2019 – праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 10 августа / https://communityroundtable.com/news/

10 августа почитается память учеников Иисуса Христа – 7 апостолов, избранных из 70 учеников. 12 важнейших апостолов позвали всех своих учеников и приказали им выбрать 7 человек, которые могли бы заниматься бытовыми вопросами, заботиться о создании уюта, раздавать милостыню нищим. В результате общего голосования были выбраны Стефан, Никанор, Филипп, Прохор, Тимон, Пармен и Николай.

Именины сегодня отмечают: Антонина, Ирина, Павел, Юлиан.

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Народные приметы на 10 августа

– Идет дождь без ветра – ждите затяжного ненастья.

– Обильная роса утром 10 августа – будет солнечный день.

– Облака плывут высоко – примета того, что будет сухая и ясная погода.

Что можно делать 10 августа

1. Сегодня не занимайтесь тяжелым трудом, а больше отдыхайте: занимайтесь йогой и медитацией, гуляйте на свежем воздухе.

2. В этот день рекомендуется составить четкий план на будущий месяц. Звезды будут способствовать осуществлению всех задуманных дел.

Что нельзя делать 10 августа

1. В этот день нельзя заниматься торговлей, ведь все ваши дела будут идти плохо.

2. Сегодня нельзя ни с кем обмениваться одеждой и личными вещами.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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