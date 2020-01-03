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10 цитат Оли Фреймут об успехе, детях и идеальной фигуре

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Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Украинская телеведущая Оля Фреймут откровенно ответила на вопросы подписчиков в социальных сетях на темы, касающиеся ее профессиональной и личной жизни.

Оля Фреймут на своей странице в инстаграм-сторис открыла рубрику "Вопрос – Ответ", в которой поклонники интересовались подробностями из жизни телезвезды и ее мнением о различных обстоятельствах.

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Редакция LifeStyle 24 собрала самые интересные цитаты Оли Фреймут:

О замужестве

"Я вышла замуж когда моей Злате было 10 лет. Не ищите любви, оно вас обязательно найдет".

О преуспевании

"Важно не изменять ни кому-то, ни себе, ни при каких обстоятельствах, никогда. И тогда будет не стыдно смотреть на себя каждое утро в зеркало".

О том, как говорить людям "нет"

"Как правило всегда соглашаются только проститутки, поэтому говорить "Нет" это признак хорошего тона".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

О безупречной фигуре

"Мое правило все делать мало – мало есть, мало спать, мало пить (я про просеко)".

О том, как быть леди

"Для меня быть леди – это иметь хорошее образование, не обязательно быть богачкой, но обязательно опрятной, иметь хороший вкус и заботиться о том, чтобы людям вокруг тебя было хорошо: не вредить тем, кто рядом".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

О критике

"Я обожаю критику, но почему-то не все решаются меня критиковать, только Злата и мой муж".

О деле жизни

"Дело жизни вы ни с чем не перепутаете. Это то, что вы можете делать даже бесплатно, то, что заменит вам завтрак, обед, ужин, секс".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

Об источнике вдохновения

"Моя семья. На новый год я подарила мужу книгу, которую готовила два года – книга ограниченного издания, в которой я собирала фразы своих детей в течение этих лет".

Об успешном человеке

"Успешный человек не позволяет другим людям формировать мнение о себе. Он точно знает, где его достижения и провалы. Он мало оправдывается, а после поражения – поднимается с ровной спиной, будто ничего не произошло".

О детях

"Самое сложное – быть примером для своих детей. Иногда хочется и "шикнуть", и матюкнуться, и плохо одеться, и ухо почесать. Держи себя в руках".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Ольга Фреймут LifeStyle
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