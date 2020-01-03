10 цитат Оли Фреймут об успехе, детях и идеальной фигуре
Украинская телеведущая Оля Фреймут откровенно ответила на вопросы подписчиков в социальных сетях на темы, касающиеся ее профессиональной и личной жизни.
Оля Фреймут на своей странице в инстаграм-сторис открыла рубрику "Вопрос – Ответ", в которой поклонники интересовались подробностями из жизни телезвезды и ее мнением о различных обстоятельствах.
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Редакция LifeStyle 24 собрала самые интересные цитаты Оли Фреймут:
О замужестве
"Я вышла замуж когда моей Злате было 10 лет. Не ищите любви, оно вас обязательно найдет".
О преуспевании
"Важно не изменять ни кому-то, ни себе, ни при каких обстоятельствах, никогда. И тогда будет не стыдно смотреть на себя каждое утро в зеркало".
О том, как говорить людям "нет"
"Как правило всегда соглашаются только проститутки, поэтому говорить "Нет" это признак хорошего тона".
О безупречной фигуре
"Мое правило все делать мало – мало есть, мало спать, мало пить (я про просеко)".
О том, как быть леди
"Для меня быть леди – это иметь хорошее образование, не обязательно быть богачкой, но обязательно опрятной, иметь хороший вкус и заботиться о том, чтобы людям вокруг тебя было хорошо: не вредить тем, кто рядом".
О критике
"Я обожаю критику, но почему-то не все решаются меня критиковать, только Злата и мой муж".
О деле жизни
"Дело жизни вы ни с чем не перепутаете. Это то, что вы можете делать даже бесплатно, то, что заменит вам завтрак, обед, ужин, секс".
Об источнике вдохновения
"Моя семья. На новый год я подарила мужу книгу, которую готовила два года – книга ограниченного издания, в которой я собирала фразы своих детей в течение этих лет".
Об успешном человеке
"Успешный человек не позволяет другим людям формировать мнение о себе. Он точно знает, где его достижения и провалы. Он мало оправдывается, а после поражения – поднимается с ровной спиной, будто ничего не произошло".
О детях
"Самое сложное – быть примером для своих детей. Иногда хочется и "шикнуть", и матюкнуться, и плохо одеться, и ухо почесать. Держи себя в руках".