10 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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10 декабря 2018 – какой праздник в Украине и что нельзя делать 10 декабря 2018
Что можно и нельзя делать 10 декабря / unsplash.com

10 декабря 2018 года отмечается праздник под названием Знамение. Верующие чествуют один из важнейших образов – икону Пресвятой Богородицы, которая называется "Знамение". На ней изображена Богоматерь в процессе совершения молитвы. Икона известна своей чудотворностью. От "Знамения" люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.

Также сегодня отмечают День прав человека и Всемирный день футбола, который для огромного количества людей не просто вид спорта, а стиль жизни.

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Именины 10 декабря празднуют: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.

Народные приметы на 10 декабря:

– Дружно чирикают воробьи – ждите тепла.

– В облачную погоду снег или дождь идет с перерывами – к метели.

Что можно делать 10 декабря

1. Если с самого утра стать лицом к северному ветру, то по приметам, все беды и печали с ним пройдут.

ікона знамення 
Икона Божьей Матери "Знамение"

2. Сегодня стоит помолиться святому Роману об избавлении от бесплодия. Святой Роман обладал даром чудотворения и помог многим бесплодным женщинам излечиться.

3. Внимательно присматривайтесь к звездному небу, полету птиц, облаков, ветра. Все в природе имеет знаки для тех, кто владеет искусством толкования знаков и символов. В этот день по облакам и звездам гадают на будущую погоду.

Что нельзя делать 10 декабря

1. Нельзя что-либо вязать или шить, так как таким образом можно зашить тепло в доме.

2. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и бедность.

Теги: LifeStyle Традиции Food and Drinks
Источник: 24 канал
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