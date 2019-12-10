10 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

10 декабря в народе отмечают праздник под названием "Знамение". Христиане чтят один из важнейших образов – икону Пресвятой Богородицы, которая называется "Знамение". На ней изображена Богоматерь в процессе совершения молитвы. Икона известна своей чудотворностью. От "Знамения" люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Борис, Всеволод, Гавриил, Сергей, Федор, Яков.

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Народные приметы на 10 декабря

– В облачную погоду снег или дождь идет с перерывами – на метель.

– Дружно чирикают воробьи – ждите тепла.

Что можно делать 10 декабря

1. Сегодня стоит помолиться святому Роману об избавлении от бесплодия. Святой Роман обладал даром чудотворения и помог многим бесплодным женщинам излечиться.

2. Если с самого утра стать лицом к северному ветру, то по приметам, все беды и печали с ним пройдут.

3. Внимательно присматривайтесь к звездному небу, полету птиц, облаков, ветра. Все в природе имеет знаки для тех, кто владеет искусством толкования знаков и символов. В этот день по облакам и звездам гадают на будущую погоду.

Что нельзя делать 10 декабря

1. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных людей. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведутся злыдни.

2. Нельзя что-либо вязать или шить, ведь таким образом можно зашить тепло в доме.